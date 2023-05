Les autorités de la Nouvelle-Écosse peinent à maîtriser les incendies de forêt

Le chef adjoint des pompiers de Halifax affirme que l’incendie de forêt hors de contrôle qui brûle au nord-ouest de la ville n’a pas dépassé le périmètre d’évacuation, où 200 maisons et structures ont été endommagées ou détruites depuis que le brasier a pris naissance, dimanche.

Le chef adjoint David Meldrum a néanmoins souligné mardi en fin de journée que l’incendie n’était pas éteint, ajoutant qu’il pouvait encore «se réveiller et gagner une nouvelle énergie».

Aucun mort ou blessé n’a été signalé à la suite de l’incendie.

Mais environ 16 000 personnes ont reçu l’ordre de quitter leur domicile dans la région d’Halifax, dont la plupart se trouvent à moins de 30 minutes en voiture du centre-ville de la ville portuaire.

Un ordre d’évacuation pour 2000 autres personnes a été diffusé dans le sud-ouest de la Nouvelle-Écosse, où un incendie de 100 kilomètres carrés continue de se propager au nord-ouest de Barrington, en Nouvelle-Écosse.

Les responsables des incendies ont exprimé leur inquiétude quant à la possibilité d’une «recombustion» en raison des prévisions de temps chaud et venteux mercredi et jeudi. De plus, on attend de la pluie au plus tôt vendredi.