Feux de forêt: nouvelle aide en provenance des États-Unis et de l’Afrique du Sud

Plus de 300 pompiers des États-Unis et d’Afrique du Sud se rendront au Canada dans les prochains jours afin d’aider leurs collègues canadiens à combattre une saison de feux de forêt sans précédent.

Des responsables fédéraux ont précisé jeudi qu’au moins 100 pompiers américains arriveront en Nouvelle-Écosse au cours de la fin de semaine pour aider à maîtriser les incendies de forêt incontrôlables qui ont forcé environ 21 000 personnes à quitter leur domicile depuis dimanche dernier.

D’autre part, 200 autres pompiers arrivant d’Afrique du Sud se retrouveront probablement en Alberta.

Ces nouveaux contingents de pompiers de l’étranger se joindront à des centaines de leurs collègues de pays comme les États-Unis, l’Australie et la Nouvelle-Zélande qui étaient déjà au Canada pour combattre des incendies.

Les responsables affirment que le nombre d’incendies jusqu’à présent cette année est à peu près égal aux moyennes sur 10 ans, mais la quantité de terres dévastées par ces incendies, soit d’environ 27 000 kilomètres carrés, est sans précédent.

Le gouvernement du Canada dit avoir approuvé mercredi soir l’appel à l’aide désespéré du gouvernement de la Nouvelle-Écosse. Les Forces armées canadiennes se préparent à fournir un soutien important, y compris une aide logistique et des ressources pour lutter contre les incendies et les points chauds.

Le ministre fédéral des Ressources naturelles, Jonathan Wilkinson, signale que le Canada constate les effets des changements climatiques, notamment des incendies de forêt plus fréquents et plus extrêmes.