N.-É.: des détecteurs à infrarouge pour localiser les «points chauds» du feu de Shelburne

Les pompiers en Nouvelle-Écosse utilisent cette semaine des hélicoptères munis de détecteurs à infrarouge pour localiser les points chauds du feu de forêt du comté de Shelburne.

David Steeves, porte-parole du ministère provincial des Ressources naturelles, a déclaré lundi que l’incendie, qui s’est déclaré le 27 mai, a franchi des landes et des rochers, consumant des épinettes noires hautement inflammables et se propageant sur une superficie de 234 kilomètres carrés.

Selon lui, le plus important incendie de l’histoire récente de la province ne progresse plus, mais il n’est pas maîtrisé. Il prévient également que la lutte se poursuivra pendant des semaines, alors que les habitants qui ont perdu leur maison et leurs biens évaluent maintenant les dégâts.

Depuis les airs, deux hélicoptères provinciaux décollent dans la matinée, si le temps le permet, et utilisent des systèmes de détection de la chaleur à infrarouge pour localiser les zones d’inflammation potentielle et guider les équipes de pompiers vers ces endroits. Pendant ce temps, explique M. Steeves, des équipes de pompiers doivent marcher sur les sols fumants à la recherche d’étincelles cachées qui pourraient rallumer des forêts.

« Cette partie du processus est la plus importante, car elle nous permet de nous assurer que nous ne faisons pas un pas en arrière, a-t-il déclaré au quartier général des pompiers, dans le bâtiment municipal de Barrington, à quelque 200 km au sud-ouest d’Halifax. On arrache les souches d’arbres pourris, on regarde sous les rochers géants (…) Il y a beaucoup d’endroits où le feu peut se cacher. »

Ce feu de forêt est combattu actuellement par 55 pompiers de la Nouvelle-Écosse, ainsi que cinq de l’Île-du-Prince-Édouard, 14 de Terre-Neuve-et-Labrador, 17 des États-Unis et 41 envoyés par le gouvernement fédéral. Deux hélicoptères sont mis à contribution et des pompiers volontaires et municipaux sont aussi sur un pied d’alerte pour intervenir en cas de besoin.

Alors que les pompiers poursuivent leur travail sur le terrain, les résidants qui ont subi des dommages ont reçu des photos de leur maison perdue et de leurs biens endommagés. L’incendie a forcé plus de 6000 personnes à quitter leur domicile et a détruit une cinquantaine de maisons et de chalets, ainsi que 150 autres bâtiments.

M. Steeves prévient les résidants contre la tentation d’un faux sentiment de sécurité, car il existe un risque de « recombustion » lorsque des secteurs boisés que le feu a traversés recèlent encore des morceaux d’arbres et de sous-bois non brûlés.

À Halifax, la Ville a indiqué que la phase de rétablissement se poursuivait dans les quartiers nord-ouest, où 151 maisons ont brûlé lors d’un autre incendie de forêt qui a débuté le 28 mai.

La Ville a progressivement autorisé les résidants à revenir à mesure que l’électricité était rétablie et que les puits étaient testés. Lundi, elle a rouvert plusieurs des rues les plus endommagées dans plusieurs lotissements.