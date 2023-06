Les négociations entre la Nouvelle-Écosse et ses médecins vont bon train

Le nouveau chef de l’association qui représente les médecins de la Nouvelle-Écosse affirme que les négociations contractuelles en cours avec le gouvernement sont essentielles pour l’avenir des soins de santé dans la province.

Le président de Doctors Nova Scotia, le Dr Colin Audain, affirme que les négociations qui ont commencé avant Noël se dirigent vers une phase finale, bien qu’il soit trop tôt pour dire si un accord sera conclu d’ici quelques jours ou quelques semaines.

Le Dr Audain ne discutera pas des détails, mais affirme que le nouvel accord devrait inclure une rémunération compétitive et aborder l’équilibre travail-vie personnelle – des problèmes critiques pour le recrutement et la rétention des médecins.

Il dit que les négociations avec la province concernent également la façon dont les médecins sont payés, ajoutant qu’un accord pourrait apporter des changements au système de rémunération à l’acte.

Le Dr Audain a été nommé président de Doctors Nova Scotia lors de la conférence annuelle de l’association samedi.

L’association représente plus de 3500 médecins, y compris des médecins en exercice et à la retraite, des étudiants en médecine et des résidents.