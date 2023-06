Tous les incendies de forêt sont maîtrisés en Nouvelle-Écosse

Tous les incendies de forêt en Nouvelle-Écosse ont maintenant été maîtrisés, plus de deux semaines après qu’une série de brasiers sans précédent s’est déclarée dans le coin sud-ouest de la province et dans la région de Halifax.

Le gouvernement provincial a annoncé que l’énorme incendie de forêt de Barrington Lake dans le comté de Shelburne, qui a commencé le 27 mai, est enfin sous contrôle.

Cet incendie a atteint plus de 235 kilomètres carrés, le plus grand jamais enregistré dans l’histoire de la province. Il a forcé l’évacuation de plus de 6000 personnes et détruit 60 maisons et chalets, ainsi que 150 autres structures.

Les pompiers du ministère des Ressources naturelles de la province, du ministère de la Défense nationale, de Terre-Neuve-et-Labrador et des États-Unis sont toujours sur les lieux pour éteindre les points chauds.

Pendant ce temps, les autorités gouvernementales ont levé une interdiction de brûler à l’échelle de la province, et les restrictions restantes sur les déplacements et les activités dans les forêts de la province ont été levées à 15h.

Le ministre des Ressources naturelles, Tory Rushton, a fait savoir dans une déclaration écrite que les résidants doivent tout de même rester vigilants en matière de sécurité incendie, car la saison des incendies de forêt ne fait que commencer.

« Chacun a la responsabilité de prévenir les incendies de forêt et d’assurer la sécurité de ses concitoyens de la Nouvelle-Écosse, a déclaré l’élu. C’est pourquoi nous avons la carte de sécurité contre les incendies, qui indique aux Néo-Écossais quand ils peuvent et ne peuvent pas faire de feu. »

L’interdiction de brûler à l’échelle de la province a été annoncée le 29 mai, un jour après le début d’un incendie de forêt dans la banlieue nord de Halifax. Ce sinistre a forcé 16 000 personnes à quitter leur maison et a détruit 151 résidences et des dizaines d’autres structures.