Nouvelle-Écosse: Trudeau remercie les premiers intervenants contre les feux

Le premier ministre Justin Trudeau s’est rendu lundi dans les environs de Halifax pour rencontrer des pompiers et d’autres premiers intervenants impliqués dans la récente bataille contre un incendie de forêt dévastateur. Il les a remerciés pour leur travail dans la lutte contre l’incendie de forêt qui s’est déclaré le 28 mai, détruisant 150 maisons et forçant plus de 16 000 personnes à évacuer la région.

Accompagné par le ministre de la Sécurité publique Bill Blair, le premier ministre est arrivé à une caserne de pompiers à Hammond Plains, à quelques centaines de mètres seulement de l’endroit où des incendies de forêt ont brûlé il y a des semaines.

Un drapeau » Nova Scotia Strong » flottait sur le bord de la route.

M. Trudeau a rencontré des dizaines de pompiers volontaires et à temps plein, ainsi que la direction et la représentation syndicale du service d’incendie, posant pour des photos.

Il s’est ensuite adressé au groupe, remerciant les intervenants pour leurs efforts en soutien à leur communauté.

« Je vous remercie également pour toutes les choses dont nous ne savons rien, les choses dont vous ne parlez pas à vos partenaires ou à vos familles, a ajouté M. Trudeau. Je sais que vous vous retrouvez tous régulièrement dans des situations très effrayantes, et les Canadiens comptent sur vous profondément pour tout ce que vous faites. »

Lors d’un événement saluant le travail des premiers intervenants au Centre St. Margaret’s, M. Trudeau a de nouveau remercié les pompiers, ainsi que les responsables de la municipalité régionale de Halifax et les membres du ministère des Ressources naturelles et des Énergies renouvelables de la Nouvelle-Écosse.

« Tout le monde se mobilise, c’est vraiment ce que nous voyons, partout au pays, en temps de crise, a-t-il déclaré. Mais vous avez tous choisi des carrières dans lesquelles vous avez progressé de manière plus significative. »

Il a noté que les dernières années avaient été « difficiles », avec des événements météorologiques extrêmes plus fréquents en raison des changements climatiques, la pandémie de COVID-19 et des « incidents de violence ou de pertes », une référence apparente à la fusillade de masse de 2020 en Nouvelle-Écosse.

« Vous avez toujours été là pour intervenir de tant de manières différentes, et vous le faites jour après jour », a-t-il souligné.