Davantage de navires pour rechercher le submersible disparu au large de Terre-Neuve

Un navire de surveillance canadien a détecté d’autres bruits sous l’eau dans la zone où les sauveteurs recherchent un submersible qui a disparu dans l’Atlantique Nord alors qu’il ramenait cinq personnes à l’épave du Titanic, ont indiqué les autorités mercredi.

Les garde-côtes ont fait venir d’autres navires et embarcations pour fouiller la zone plus étroitement définie, bien que l’emplacement et la source exacts des bruits n’aient pas encore été déterminés.

L’ensemble des recherches représente deux fois la taille du Connecticut, dans des eaux d’une profondeur de 3,5 km, a mentionné le capitaine Jamie Frederick, du premier district des garde-côtes de Boston.

« Il s’agit d’une mission de recherche et de sauvetage à 100%, a soutenu le capitaine Frederick. Nous sommes en plein milieu d’une mission de recherche et de sauvetage et nous continuerons à mettre en oeuvre tous les moyens dont nous disposons pour tenter de retrouver le Titan et les membres de l’équipage. »

Il a affirmé que les bruits ont été entendus pour une deuxième journée mercredi, mais « nous ne savons pas ce que c’est, pour être franc ».

Carl Hartsfield, capitaine de la marine à la retraite et actuel directeur du Woods Hole Oceanographic Systems Laboratory, a déclaré lors d’une conférence de presse mercredi que les bruits avaient été décrits comme des « bruits de cognement ».

Il a toutefois précisé que les équipes de recherche « devaient replacer l’ensemble dans son contexte et éliminer les sources potentielles d’origine humaine autres que le Titan ».

Même ceux qui ont exprimé un certain optimisme ont prévenu qu’il restait de nombreux obstacles à franchir, qu’il s’agisse de retracer le navire, de l’atteindre avec du matériel de sauvetage ou de le ramener à la surface _ à supposer qu’il soit encore intact _ avant que les réserves d’oxygène des passagers ne s’épuisent.

La zone de l’Atlantique Nord où le submersible Titan a disparu dimanche est sujette au brouillard et aux tempêtes, ce qui en fait un environnement extrêmement difficile pour mener une mission de recherche et de sauvetage, a déclaré Donald Murphy, un océanographe qui a été scientifique en chef de la patrouille internationale des glaces des garde-côtes.

Après qu’un avion de surveillance militaire canadien a détecté des bruits sous l’eau dans la zone de recherche, un navire robotisé a été envoyé pour explorer la région, mais cela a jusqu’à présent « donné des résultats négatifs », ont écrit les garde-côtes sur Twitter.

La Garde côtière n’a pas précisé ce que les sauveteurs pensaient que ces bruits pouvaient être. On estimait mercredi qu’il ne restait au navire qu’une journée d’oxygène, s’il était encore en état de marche.

Trois navires de recherche sont arrivés sur place mercredi matin, dont un équipé d’un sonar à balayage latéral. Les autorités ont fait pression pour que du matériel de sauvetage soit acheminé sur les lieux au cas où le submersible serait retrouvé.

À la fois une bonne et mauvaise nouvelle

La déclaration des garde-côtes concernant la détection de sons sous-marins est intervenue après que le magazine Rolling Stone a rapporté que les équipes de recherche avaient entendu des « bruits de chocs dans la zone toutes les 30 minutes ».

Ce rapport était encourageant pour certains experts, car les équipages de sous-marins incapables de communiquer avec la surface apprennent à frapper sur la coque de leur submersible afin d’être détectés par le sonar.

« Cela envoie le message que vous utilisez probablement des techniques militaires, a déclaré Frank Owen, un expert en recherche et sauvetage sous-marin. C’est donc très encourageant si c’est le cas. »

Ces rapports ont suscité l’espoir chez certains, notamment Richard Garriott de Cayeux, président de l’Explorers Club. Il a écrit une lettre ouverte aux aventuriers de son club, dont font partie le Britannique disparu et l’expert du Titanic à bord du Titan, pour leur faire part de sa « plus grande confiance » depuis qu’il a parlé des recherches avec des représentants du Congrès, de l’armée américaine et de la Maison-Blanche.

Entre-temps, des questions subsistent quant à la manière dont les équipes pourraient atteindre le submersible perdu, qui pourrait se trouver à une profondeur d’environ 3800 mètres sous la surface, près de la tombe aquatique du paquebot historique. Des allégations récemment révélées suggèrent également que des avertissements importants ont été formulés au sujet de la sécurité du navire au cours de sa mise au point.

Le pilote Stockton Rush, PDG de la société qui dirigeait l’expédition, a disparu à bord du navire. Ses passagers sont un aventurier britannique, deux membres d’une famille d’hommes d’affaires pakistanais et un expert du Titanic.

Les autorités ont signalé que le navire de 22 pieds en fibre de carbone était en retard dimanche soir, ce qui a déclenché les recherches dans des eaux situées à environ 700 kilomètres au sud de Saint-Jean, à Terre-Neuve.

Le submersible disposait d’une réserve d’oxygène de quatre jours lorsqu’il a pris la mer vers 6h du matin dimanche, selon David Concannon, conseiller d’OceanGate Expeditions, qui a supervisé la mission.

Selon M. Owen, la réserve d’oxygène estimée à 96 heures est une « cible » utile pour les chercheurs, mais elle n’est basée que sur une « quantité nominale de consommation que l’homme moyen pourrait consommer en faisant certaines choses ». M. Owen a ajouté que le pilote du Titan conseillerait probablement aux passagers de « faire tout ce qui est en leur pouvoir pour réduire leur niveau métabolique afin de pouvoir prolonger ces 96 heures ».

Chris Brown, un aventurier britannique qui a versé un acompte pour participer au voyage sur le Titan, mais qui s’est ensuite désisté en raison de ce qu’il appelle des problèmes de sécurité, a dit que la nouvelle selon laquelle les chercheurs ont entendu des sons est à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle.

« Si les sons proviennent de sous l’eau, cela indique qu’ils sont peut-être vivants, mais que nous avons maintenant des contraintes de temps pour les faire remonter à la surface », a expliqué M. Brown à l’émission Good Morning America de la chaîne ABC mercredi.

Le submersible disposait de sept systèmes de secours pour remonter à la surface, dont des sacs de sable, des tuyaux de plomb qui tombent et un ballon gonflable.

Température froide

Aaron Newman, qui a voyagé à bord du Titan, a expliqué mercredi à l’émission Today de la chaîne NBC que si le submersible se trouve à moins de 200 mètres de profondeur et qu’il n’est pas alimenté en électricité, les passagers se retrouvent dans l’obscurité totale et il fait froid.

« Il faisait froid lorsque nous étions au fond de l’eau, a-t-il rappelé. On s’habillait en plusieurs couches. Vous aviez des bonnets de laine et vous faisiez tout pour rester au chaud au fond de l’eau. »

Jeff Karson, professeur émérite de sciences de la terre et de l’environnement à l’université de Syracuse, a expliqué que la température est juste au-dessus du point de congélation et que le navire est trop profond pour que des plongeurs humains puissent l’atteindre. La meilleure chance d’atteindre le submersible pourrait être d’utiliser un robot télécommandé sur un câble à fibre optique, a-t-il estimé.

« Je suis sûr que c’est horrible là-dessous, a dit M. Karson. On se croirait dans une grotte de neige et l’hypothermie est un réel danger. »

Trois avions de transport C-17 de l’armée américaine ont été utilisés pour transporter des submersibles commerciaux et du matériel de soutien de Buffalo, dans l’État de New York, à Saint-Jean, à Terre-Neuve, afin de contribuer aux recherches, a déclaré un porte-parole du Commandement de la mobilité aérienne des États-Unis.

L’armée canadienne a indiqué qu’elle avait fourni un avion de patrouille et deux navires de surface, dont un spécialisé dans la médecine de plongée. Elle a également largué des bouées sonar pour écouter les éventuels sons émis par le Titan.

Le journaliste de CBS News David Pogue, qui s’est rendu sur le Titanic à bord du Titan l’année dernière, a expliqué que le véhicule utilise deux systèmes de communication: des messages textuels qui vont et viennent vers un navire de surface et des signaux de sécurité qui sont émis toutes les 15 minutes pour indiquer que le sous-marin est toujours en état de marche.

Ces deux systèmes se sont arrêtés environ une heure et 45 minutes après l’immersion du Titan.

« Il n’y a que deux possibilités. Soit ils ont perdu toute leur puissance, soit le vaisseau a ouvert une brèche dans sa coque et a implosé instantanément. Dans les deux cas, il n’y a aucun espoir », a déclaré M. Pogue à la chaîne canadienne CBC mardi.

Problèmes de sécurité

Entre-temps, des documents montrent qu’OceanGate avait été avertie que la manière dont le navire expérimental avait été développé pouvait poser des problèmes de sécurité catastrophiques.

David Lochridge, le directeur des opérations maritimes d’OceanGate, a déclaré en 2018 que les tests et la certification de l’entreprise étaient insuffisants et « soumettraient les passagers à un danger potentiel extrême dans un submersible expérimental ».

La société a insisté sur le fait que M. Lochridge n’était « pas un ingénieur et qu’il n’a pas été embauché ou invité à fournir des services d’ingénierie sur le Titan ». La société affirme également que le navire en cours de développement était un prototype, et non le Titan aujourd’hui disparu.

La Marine Technology Society, qui se décrit comme « un groupe professionnel d’ingénieurs océaniques, de technologues, de décideurs et d’éducateurs », a également exprimé son inquiétude cette année-là dans une lettre adressée à M. Rush, le directeur général d’OceanGate. La société a déclaré qu’il était essentiel que l’entreprise soumette son prototype à des tests supervisés par une tierce partie experte avant son lancement, afin de protéger les passagers. Le New York Times a été le premier à faire état de ces documents.

La recherche du navire disparu a attiré l’attention de la communauté internationale. À Dubaï, où vit l’aventurier britannique disparu Hamish Harding, le prince héritier Hamadan bin Mohammed Al Maktoum a écrit: « Dubaï et son peuple prient pour leur sécurité et leur retour à la maison ».

Parmi les autres personnes à bord figurent les ressortissants pakistanais Shahzada Dawood et son fils Suleman, dont la société éponyme investit dans tout le pays. Dans la ville portuaire pakistanaise de Karachi, les employés de ses entreprises ont déclaré qu’ils priaient pour le retour des deux hommes sains et saufs, tout comme les représentants du gouvernement. L’explorateur français Paul-Henry Nargeolet, spécialiste du Titanic, se trouvait également à bord du navire.

Le vice-amiral de la marine à la retraite Robert Murrett, qui est aujourd’hui directeur adjoint de l’Institut pour la politique de sécurité et le droit à l’université de Syracuse, a déclaré que la disparition du submersible soulignait les dangers associés aux opérations en eaux profondes et à l’exploration récréative de la mer et de l’espace, « deux environnements où, dans un passé récent, nous avons vu des gens opérer dans des environnements dangereux, potentiellement mortels », a déclaré M. Murrett.

« Je pense que certaines personnes croient que la technologie moderne est si performante qu’il est possible de faire ce genre de choses sans accident, mais ce n’est pas le cas », a-t-il prévenu.