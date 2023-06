Les garde côtes américains affirment que les cinq occupants du Titan sont morts

Les garde-côtes américains ont affirmé jeudi après-midi que des débris appartenant au petit submersible Titan avaient été retrouvés près de l’épave du Titanic et que les cinq passagers à bord étaient morts.

Le contre-amiral John Mauger a indiqué qu’un cône de queue du submersible et d’autres débris du petit sous-marin avaient été retrouvés à moins de 500 mètres de la proue du Titanic. Il a confirmé que les débris étaient compatibles avec une dépressurisation à bord du petit sous-marin.

Mais il est trop tôt pour dire exactement à quel moment l’implosion catastrophique s’est produite, a indiqué la garde côtière américaine. Ainsi, on ne sait pas si l’implosion s’est produite dimanche ou dans les jours qui ont suivi, lors des opérations internationales pour retrouver le submersible manquant.

Le contre-amiral Mauger a indiqué jeudi que les garde-côtes avaient immédiatement informé les familles des cinq occupants du submersible.

À partir de la gauche, les victimes de cette tragédie sous-marine: Shahzada Dawood, Suleman Dawood, Paul-Henry Nargeolet, Stockton Rush et Hamish Harding. – AP Le contre-amiral John Mauger a indiqué qu’un cône de queue du submersible et d’autres débris du petit sous-marin avaient été retrouvés à moins de 500 mètres de la proue du Titanic. – AP: Steven Senne Cette image non datée fournie par la société OceanGate Expeditions, en juin 2021, montre le submersible Titan. – AP: OceanGate Expeditions

Le Titan, exploité par la société américaine OceanGate Expeditions, avait perdu le contact avec les navires de surface dimanche matin, alors qu’il s’approchait de l’épave du Titanic lors d’une plongée de 3800 mètres.

Les débris ont été découverts par le personnel qui télécommandait un petit submersible depuis l’Horizon Arctic, un remorqueur et navire de ravitaillement hauturier battant pavillon canadien.

À peu près au même moment, jeudi après-midi, OceanGate Expeditions a déclaré que les occupants du submersible « avaient malheureusement péri ». Il s’agit du pilote et directeur général, Stockton Rush, ainsi que les passagers Shahzada Dawood et son fils Suleman Dawood, Hamish Harding et Paul-Henri Nargeolet .

L’approvisionnement en oxygène de 96 heures à bord du submersible a probablement pris fin jeudi matin.

La Garde côtière américaine a par ailleurs déclaré jeudi que les sons et les bruits de claquement détectés sous l’eau dans la zone de recherche du Titan n’étaient probablement pas liés au submersible.

Ces sons, entendus pendant deux jours, avaient offert un peu d’espoir aux équipes de recherche et aux proches depuis dimanche. Les experts rappellent toutefois que le fond de l’océan est un environnement « bruyant ».