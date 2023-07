Attaque au couteau dans une école de Halifax: le procès aura lieu en mars 2024

Un élève de 15 ans accusé d’avoir poignardé deux membres du personnel d’une école secondaire de la région de Halifax sera jugé pour tentative de meurtre en mars prochain.

Les deux victimes, toutes deux employées de l’école secondaire Charles P. Allen, à Bedford en Nouvelle-Écosse, ont été transportées à l’hôpital pour des blessures graves le 20 mars et se sont rétablies depuis.

Une porte-parole de l’administration scolaire a confirmé que le suspect se trouvait dans le bureau de l’école avec un directeur adjoint et la secrétaire de l’école au moment des coups de couteau.

La police a confirmé que l’accusé avait été soigné à l’hôpital pour des blessures par arme blanche, mais elle a précisé qu’on ne savait pas exactement comment il avait été blessé.

Le 15 juin, le garçon a plaidé non coupable des 11 chefs d’accusation retenus contre lui. En vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, son identité fait l’objet d’une interdiction de publication.

Le 20 avril, l’accusé a été jugé apte à subir son procès et a été remis en détention. Il a été libéré le 28 juin après que ses parents ont chacun déposé une caution de 50 000$, qui comprenait une liste de conditions pour la libération de leur fils.

Mardi, un juge de la chambre de la jeunesse de Halifax a fixé le début du procès au 18 mars 2024.

Le garçon a également été accusé de voies de fait graves, de possession d’une arme dangereuse, de port d’une arme dissimulée, de possession d’une arme prohibée et de possession en toute connaissance de cause d’une arme non autorisée.

Environ 1700 élèves de la 10e à la 12e année fréquentent cette école, qui est l’une des plus grandes de la province.