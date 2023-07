NS Power veut produire de l’électricité avec du mazout plutôt qu’avec du charbon

Le service public d’électricité de la Nouvelle-Écosse prévoit de convertir une centrale électrique au charbon au Cap-Breton pour brûler du mazout lourd une fois que la réglementation fédérale éliminera complètement l’utilisation du charbon en 2030.

La proposition a fait sourciller un membre de la commission d’examen des services publics et elle a été qualifiée de «dérangeante» par un expert en politique climatique.

Les documents déposés par Nova Scotia Power montrent que trois des quatre unités au charbon de la centrale Lingan seront converties au mazout lourd en 2030 et devraient fonctionner jusqu’en 2050.

«Je dois dire que j’ai été un peu surprise», a affirmé Jennifer Nicholson, membre de la commission de service public et d’examen de la Nouvelle-Écosse, lors d’une récente audience. «Cela ne semble pas vraiment beaucoup plus propre.»

Dave Pickles, directeur de l’exploitation de Nova Scotia Power, a répondu à Mme Nicholson en expliquant que la société est tenue par la réglementation fédérale d’arrêter de brûler du charbon d’ici 2030.

En 2016, le gouvernement fédéral a annoncé que le charbon serait entièrement éliminé d’ici 2030, une mesure qui devrait réduire les émissions de gaz à effet de serre de près de 100 millions de tonnes au cours des deux décennies suivantes.

M. Pickles a déclaré à l’audience qu’il serait moins coûteux de produire de l’électricité au mazout que de remplacer sa centrale au charbon, puisque la centrale du Cap-Breton a déjà la capacité de fonctionner au mazout. Les émissions du charbon et du mazout lourd étaient comparables, a-t-il ajouté, mais l’installation a «un taux d’utilisation très faible» et n’est généralement utilisée que pour générer de l’électricité de réserve pendant les jours les plus froids de l’hiver.

Thomas Arnason McNeil, coordinateur de la politique climatique au Centre d’action écologique à Halifax, affirme que le service privé d’énergie «contourne» les restrictions sur le charbon en utilisant un combustible fossile avec des niveaux d’émission comparables.

«C’est absolument scandaleux, a-t-il déclaré dans une entrevue. Ce serait ridicule si ce n’était pas si grave, je pense, et dérangeant, très franchement.»

La Nouvelle-Écosse prévoit produire 80 % de son énergie à partir de ressources renouvelables d’ici 2030.

Pour faire face aux «pics» d’utilisation de l’énergie pendant les mois d’hiver froids, il faut une «puissance répartissable», a déclaré M. Arnason McNeil, ce qui peut être réalisé en emmagasinant l’énergie produite à partir de ressources renouvelables dans des batteries à grande échelle.

«Pourquoi choisissent-ils plutôt de prendre l’argent des contribuables et de le dépenser dans des technologies coûteuses et polluantes? questionne-t-il. Cela représente juste un manque total d’imagination, un manque total d’ambition.»

Jacqueline Foster, porte-parole de Nova Scotia Power, a déclaré dans un courriel mardi que le service public d’électricité s’est engagé à aider le gouvernement à atteindre l’objectif de faire en sorte que 80 % de l’énergie de la province d’ici 2030 provienne d’énergies renouvelables. Les émissions de mazout lourd seraient faibles et n’auraient pas d’incidence sur les objectifs de la province – qui ont été inscrits dans la loi – car les unités au charbon de Lingan ne seraient utilisées que dans des «situations limitées».

«Nous savons qu’il faudra un mélange de solutions énergétiques, y compris l’éolien et le solaire, le stockage de batteries et d’autres sources de production pour y arriver, a-t-elle reconnu à propos des objectifs énergétiques de la province. La conversion potentielle du carburant de trois unités à Lingan n’est qu’une petite pièce du puzzle.»