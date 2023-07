Nouveau foyer de soins pour les communautés noires de la Nouvelle-Écosse

Le premier ministre de la Nouvelle-Écosse a annoncé son intention de construire une maison de soins infirmiers financée par l’État dans la périphérie est d’Halifax et destinée à répondre aux besoins des communautés noires.

Tim Houston a déclaré mercredi que l’installation de 96 chambres sur un terrain près des banlieues historiquement noires de Loon Lake, Cherry Brook, North Preston et East Preston sera «culturellement adaptée» à ses résidents.

«C’est une bonne chose (…) L’installation sera ancrée dans la forte culture des communautés qui l’entourent», a affirmé M. Houston lors d’une conférence de presse.

Le foyer de soins sera détenu et exploité par l’organisation à but non lucratif Northwood et sera construit sur un terrain loué à Akoma Holdings, une organisation à but non lucratif créée pour offrir des opportunités économiques et sociales aux citoyens noirs de la province. Le terrain fait partie de la propriété de l’ancien Nova Scotia Home for Coloured Children, un orphelinat qui a fermé ses portes en 1979.

L’installation sera ouverte aux Néo-Écossais de toutes les origines, mais Kathleen Mitchell, présidente d’Akoma Holdings, a dit qu’un comité sera formé pour s’assurer que ses programmes et services sont adaptés aux besoins de la population noire.

«C’est une terre noire», a-t-elle déclaré, ajoutant que l’installation profitera aux communautés noires à la fois à proximité et dans toute la Nouvelle-Écosse.

Elle a ajouté qu’actuellement, les résidants de la région de Preston — la plus grande et la plus ancienne communauté noire de la province — doivent souvent se rendre au centre-ville pour rendre visite à leurs aînés.

«Le transport est un problème pour les personnes qui rendent visite à leur famille. De plus, de nombreuses maisons de soins privées sont très chères, et je pense que (l’exploitant) Northwood examinerait le revenu familial», a indiqué Mme Mitchell, faisant référence à ce que l’organisme à but non lucratif facturerait aux résidants.

Ouvert d’ici deux ans

Le premier ministre Houston a déclaré que l’objectif du gouvernement était d’achever le foyer de soins d’ici deux ans, malgré une pénurie d’entrepreneurs disponibles dans la région d’Halifax.

«Nous travaillons sur le calendrier selon lequel il serait ouvert d’ici 2025. C’est ambitieux. Nous avons un excellent accord avec la municipalité avec un objectif commun de faire en sorte que cela se produise», a-t-il déclaré.

Le maire d’Halifax, Mike Savage, a annoncé que la ville renonçait à certaines des exigences normales de changement de zonage pour s’assurer que le projet respecte les délais.

«La façon traditionnelle dont nous avons fait les choses n’a pas fonctionné pour toutes les populations. Cela n’a pas fonctionné pour la population afro-néo-écossaise. Nous avons dit que nous devions accélérer ces processus (d’approbation de la construction) et faire des choses que nous ne ferions pas normalement», a-t-il dit.

«J’espère que cela (la maison de soins infirmiers) donnera un nouvel élan à d’autres projets ici sur les terres d’Akoma.»

M. Houston a présenté cette annonce dans le cadre d’un programme plus large du gouvernement progressiste-conservateur visant à construire sept nouveaux établissements de soins de longue durée dans la province.

«Trop de personnes âgées sont dans les hôpitaux en attente de soins de longue durée», a-t-il affirmé. Dans un communiqué de presse, il est estimé que 290 personnes occupant actuellement des lits d’hôpitaux en Nouvelle-Écosse attendent une place dans un établissement de soins de longue durée.

L’annonce de la maison de soins infirmiers par M. Houston se produit alors que les partis politiques se préparent pour une élection partielle dans la région.

Le premier ministre a jusqu’au 1er octobre pour convoquer une élection partielle dans la circonscription de Preston pour remplacer Angela Simmons, une députée libérale de l’Assemblée législative qui a démissionné en avril.