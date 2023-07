La GRC met fin aux recherches pour retrouver un homme qui s’est noyé dans une rivière

La Gendarmerie royale du Canada (GRC) a mis un terme aux recherches pour retrouver le corps d’un homme de 31 ans qui, selon la police, aurait été emporté jusqu’en mer lundi après que son «tube» a chaviré sur une rivière de la Nouvelle-Écosse.

La police et d’autres premiers intervenants avaient amorcé les recherches lundi, après que trois hommes ont chaviré alors qu’ils descendaient sur des tubes pneumatiques la rivière Gold, à environ 80 km d’Halifax, sur la côte sud de la Nouvelle-Écosse.

Selon la GRC, deux des hommes ont réussi à nager jusqu’à la rive, mais le troisième a été vu pour la dernière fois dérivant en aval. La rivière Gold se jette dans l’Atlantique.

Un hélicoptère militaire de recherche et de sauvetage Cormorant, ainsi qu’un hélicoptère de la GRC et des chiens policiers, des équipes de recherche et de sauvetage au sol et des premiers intervenants de la région avaient participé aux recherches depuis lundi.

Bien que l’opération ait été interrompue, la GRC a indiqué que le dossier restait ouvert et que de nouvelles informations pourraient déclencher la reprise des recherches.

Jusqu’à 250 mm de pluie sont tombés en fin de semaine dans certaines régions de la Nouvelle-Écosse, emportant des routes et faisant gonfler des rivières.