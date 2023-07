Le nouveau ministre du Logement, Sean Fraser, hérite d’un dossier qui sera exigeant

Le premier ministre Justin Trudeau a confié mercredi l’urgent dossier du logement à Sean Fraser, député de la Nouvelle-Écosse qui était auparavant ministre de l’Immigration.

Dans le cadre du remaniement annoncé mercredi, le dossier du logement a par ailleurs été fusionné avec ceux de l’infrastructure et des collectivités, jusqu’ici accolés au ministère des Affaires intergouvernementales. M. Fraser, député de Nova-Centre depuis 2015, devient donc ministre du Logement, de l’Infrastructure et des Collectivités.

Ahmed Hussen, qui était ministre du Logement depuis 2021, a été critiqué pour sa gestion de ce portefeuille devenu névralgique alors que la crise du logement s’aggrave dans tout le pays. M. Hussen demeure toutefois au Cabinet, devenant ministre du Développement international, en remplacement de Harjit Sajjan, qui passe à la Protection civile.

Le gouvernement fédéral fait face à une pression considérable pour remédier à la pénurie de logements abordables, qui, selon les experts, résulte à la base d’une pénurie d’unités d’habitation en général.

La Société canadienne d’hypothèques et de logement estime qu’en plus du rythme actuel et normal de construction, il faudrait créer au Canada 3,5 millions de logements supplémentaires pour rétablir l’abordabilité d’ici 2030.

Carolyn Whitzman, experte en politique du logement et professeure associée à l’Université d’Ottawa, salue la décision du gouvernement de combiner le logement et l’infrastructure au sein d’un même ministère.

«Le logement est une infrastructure: c’est essentiel pour le fonctionnement d’une société — aussi essentiel que l’eau et les égouts, les hôpitaux et les écoles», a-t-elle déclaré.

Mme Whitzman souligne par ailleurs que M. Fraser est un «communicateur assez efficace» et que son expérience au portefeuille de l’Immigration pourrait l’aider dans le dossier du logement, car une croissance démographique record ajoute encore plus de pression sur la demande de logements.