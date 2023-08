Nova Scotia Power reçoit une amende de 750 000$ pour ne pas avoir répondu aux normes

Le principal producteur d’électricité de la Nouvelle-Écosse a reçu une amende de 750 000$ pour ne pas avoir atteint les objectifs de rendement fixés par l’organisme de réglementation de la province en 2022.

La Commission des services publics et de révision de la Nouvelle-Écosse a publié mercredi une déclaration indiquant que l’entreprise privée de service public Nova Scotia Power n’avait pas pleinement satisfait 5 des 14 objectifs de performance liés à la fiabilité de son réseau, au rétablissement du courant après des conditions météorologiques défavorables et au nombre de nouveaux branchements.

La commission a constaté que même si la société a augmenté ses investissements dans son infrastructure de transmission et de distribution pour faire face à des tempêtes de plus en plus puissantes et plus fréquentes, elle n’a pas atteint certains objectifs de fiabilité chaque année depuis la mise en place des normes en 2016.

« Les clients ont le droit de recevoir un niveau de service approprié pour les tarifs et les frais qui leur sont facturés », a soutenu la commission dans son communiqué.

« Il n’est pas acceptable que le non-respect des normes de performance soit devenu normal. »

En 2020, la commission a ordonné à Nova Scotia Power de payer une amende de 250 000$. En 2022, l’amende est passée à 375 000$.

« Si des tempêtes plus fréquentes et plus dommageables deviennent la nouvelle réalité, Nova Scotia Power devra s’assurer que ses performances suivent ces changements », a fait valoir le régulateur indépendant.

En mai, Nova Scotia Power a déposé une réponse aux plus récentes conclusions de la commission, affirmant qu’elle n’avait pas réussi à rebrancher ses clients dans un délai de 48 heures après un événement météorologique à sept reprises en 2022, mais que la cause était le passage de la tempête post-tropicale Fiona, en septembre.

En conséquence, la commission a accepté de retirer certaines données sur les pannes liées à la tempête Fiona, comme elle l’avait fait après la tempête post-tropicale Dorian en 2019.

Malgré tout, le régulateur a tranché qu’une pénalité de 750 000$ était justifiée.

« La commission reconnaît qu’inclure l’ouragan Fiona (aurait) eu un impact significatif sur (?) les indicateurs de performance de NS Power », a mentionné la commission dans son communiqué.

« Cependant, l’intensité, la gravité et la fréquence croissantes des événements météorologiques défavorables ne sont pas des phénomènes nouveaux. Il incombe à Nova Scotia Power de relever de manière appropriée les défis liés aux changements climatiques et aux événements météorologiques défavorables. »

Dans une déclaration envoyée à La Presse Canadienne par courriel mercredi, Nova Scotia Power a rappelé que les dommages causés par la tempête Fiona ont été sans précédent.

« La détérioration des conditions météorologiques est une réalité en Nouvelle-Écosse. Nous travaillons fort pour nous adapter à ce phénomène. Notre performance en 2022 reflète cette réalité, alors qu’il y a eu deux fois plus de jours avec des phénomènes météorologiques extrêmes que les années précédentes », peut-on lire dans le message de l’entreprise.

Nova Scotia Power a mis de l’avant dans son communiqué ses investissements de 180 millions $ par an pour améliorer la fiabilité de son réseau et embaucher plus de travailleurs pour suivre la croissance démographique de la Nouvelle-Écosse.