La N.-É fait face à un nombre record d’immigrants et un manque de ressources

Un examen interne des services d’immigration en Nouvelle-Écosse révèle que le système doit être renforcé alors qu’un nombre record de nouveaux arrivants s’établissent dans la province.

L’enquête et le rapport, réalisés entre juin et octobre 2022, indiquent qu’un manque de ressources en travailleurs et en programmes entraîne des retards dans l’accompagnement offert aux immigrants à mesure que la demande augmente.

Le rapport indique que les organisations de services ont fourni de l’aide à de 22 000 à 25 000 immigrants par an depuis 2020, soit jusqu’à 60 % de personnes de plus que prévu.

Il souligne également que le manque de logements abordables et disponibles complique la situation et a amené certains immigrants à chercher des opportunités ailleurs au Canada.

Le besoin de plus de services de soutien dans les zones rurales est également souligné en raison de la tendance croissante des nouveaux arrivants à s’installer dans des zones moins peuplées.

Les informations pour le rapport ont été recueillies auprès de 18 fournisseurs de services et de 220 immigrants qui ont participé à un sondage.