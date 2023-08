Du chocolat à vendre pour soutenir la restauration du Sentier transcanadien

Une chocolaterie de la Nouvelle-Écosse s’engage à verser une partie des recettes de la vente de quatre barres de chocolat au Sentier transcanadien afin d’aider à la restauration du tronçon provincial durement endommagé par les intempéries des dernières semaines.

Peace By Chocolate a annoncé mardi relancer la campagne « Plein air, plein de saveurs », qui avait eu lieu au printemps dernier, dans l’espoir de financer le nettoyage des sentiers qui ont été touchés.

« Les effets des changements climatiques, y compris les crues soudaines et les incendies de forêt, dévastent les sentiers à travers le pays et limitent les occasions de transport actif, de lien communautaire, de tourisme et de liens avec la nature », a indiqué Eleanor McMahon, présidente et chef de la direction de Sentier transcanadien, dans un communiqué.

Pour chaque barre vendue, une partie des profits sera versée aux groupes de sentier en Nouvelle-Écosse qui travaillent à rebâtir ou réparer des tronçons du Sentier affectés par les événements climatiques.

Ces groupes de sentier, comme tous les autres à travers le pays, peuvent demander une aide financière au Fonds du soutien d’urgence climatique pour les aider à restaurer les tronçons endommagés.

« Les sentiers que nous chérissons, et les personnes qui les fréquentent, ont souffert des récentes inondations. Nous comprenons l’importance des sentiers pour les personnes qui chérissent leur lien à la nature et qui comprennent la contribution que les sentiers apportent au tourisme et au développement économique local », a pour sa part déclaré Tareq Hadhad, fondateur de Peace by Chocolate.

Le Sentier transcanadien en Nouvelle-Écosse compte un réseau de pistes totalisant 1200 km.