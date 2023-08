Halifax explore les moyens de mieux se protéger des incendies de forêt

La municipalité régionale d’Halifax explore des moyens de mieux protéger ses quartiers vulnérables contre les incendies de forêt.

Les conseillers régionaux ont adopté une motion demandant au personnel d’étudier les stratégies de préparation aux situations d’urgence, les codes du bâtiment et les politiques d’aménagement du territoire _ le tout pour rendre les quartiers et les édifices plus résistants au feu.

Cette motion survient quelques mois seulement après que des incendies de forêt dans les environs d’Halifax ont détruit des dizaines de maisons et forcé l’évacuation de milliers d’habitants.

Le personnel municipal examinera les normes applicables aux nouveaux développements immobiliers et explorera les exigences en matière de voies d’évacuation et de sources d’eau d’urgence.

Le conseiller Waye Mason dit que la motion est le début d’une conversation plus large.

Il souligne que la municipalité a vu se déployer d’autres incendies de forêt de moindre envergure au cours des 15 dernières années.