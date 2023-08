N.-É.: une collision fait un mort et cinq blessés

La Gendarmerie Royale canadienne (GRC) du district de Lunenburg, en Nouvelle-Écosse, enquête sur une collision mortelle survenue dans la nuit de samedi à dimanche sur la route 12 à New Ross.

Vers 1h15, dimanche, les services d’urgence ont été appelés à se rendre sur les lieux d’un accident impliquant deux véhicules.

Selon les informations fournies par la GRC, les deux voitures, une Honda Civic et une Toyota Corolla, circulaient dans des directions opposées lorsqu’elles sont entrées en collision. Peu d’autres détails sur les circonstances de l’accident ont été dévoilés par les autorités.

On sait toutefois que le décès du passager de la Honda Civic, un jeune homme de 17 ans de Chester Grant, a été constaté sur place. Le conducteur de la voiture, un homme de 20 ans originaire de New Ross, a été grièvement blessé et transporté à l’hôpital en ambulance.

Les quatre occupants de la Toyota Corolla, dont le conducteur, un homme de 26 ans, et trois passagers, une femme de 28 ans, un homme de 28 ans et une femme de 25 ans, ont aussi transportés à l’hôpital en ambulance pour y faire soigner des blessures dont la gravité n’a pas été spécifiée.

Un spécialiste de la reconstitution des collisions s’est rendu sur les lieux et l’enquête se poursuit.

La route 12 a été fermée à la circulation pendant plusieurs heures. Elle a depuis été rouverte.