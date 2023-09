La Nouvelle-Écosse veut durcir le ton contre la pêche illégale de homards

Alors que les tensions s’accroissent à propos de la pêche non autorisée au homard dans le sud-ouest de la Nouvelle-Écosse, le ministre provincial des Pêches a annoncé jeudi son intention de faire passer de 100 000$ à 1 million $ l’amende maximale pour les acheteurs commerciaux surpris en train de vendre du homard hors saison.

À l’issue d’une réunion du cabinet, jeudi, Steve Craig a déclaré qu’il avait pris cette décision en raison de ses inquiétudes concernant les informations faisant état de pêche « à une échelle industrielle » pratiquée en dehors de la saison réglementée par le gouvernement fédéral dans la baie St. Marys, près de Digby, en Nouvelle-Écosse.

« Je n’évite pas les dossiers compliqués ou difficiles », a déclaré le ministre Craig, ajoutant qu’il était en pourparlers avec les autorités fédérales et les pêcheurs commerciaux pour augmenter considérablement le montant de l’amende.

C’est le gouvernement provincial qui est responsable de réglementer l’achat, la vente et la transformation des produits de la mer, comme le homard. L’amende maximale actuelle pour les entreprises et les particuliers qui achètent et vendent hors saison est de 100 000$.

Le ministre Craig dit qu’il veut signaler clairement qu’il s’engage à appliquer une politique de tolérance zéro à l’égard de la pêche hors saison de toutes les espèces halieutiques.

Il a déclaré qu’une amende maximale accrue s’ajouterait aux mesures existantes, qui incluent la révocation des licences commerciales et l’interdiction aux personnes reconnues coupables d’infractions en matière de pêche d’être impliquées dans des entreprises qui achètent et vendent des produits de la mer.

Le ministre n’a pas précisé à quel moment le changement serait apporté ni s’il serait adopté par voie législative ou réglementaire. « Dès que nous le pourrons », a-t-il dit aux journalistes.

Casiers saisis

Le chef libéral Zach Churchill, dont le parti avait publié un communiqué plus tôt dans la journée demandant justement au ministre d’augmenter l’amende maximale à 1 million $, a salué l’annonce. « Cette pêche non autorisée est un problème pour l’économie locale, c’est un problème pour la conservation de nos homards et cela crée une situation très volatile », a déclaré M. Churchill.

La baie St. Marys avait été le théâtre d’un affrontement en septembre 2020 lorsque la communauté autochtone de Sipekne’katik a lancé une pêche au homard « autoréglementée » en dehors de la saison commerciale, affirmant son droit issu de traité de vivre modérément de la pêche, dite « de subsistance ».

Les tensions accrues entre pêcheurs autochtones et allochtones ont donné lieu à des affrontements en mer et à des échauffourées autour de deux viviers à homard, dont l’un a été la cible d’un incendie criminel.

La semaine dernière, le ministère fédéral des Pêches et des Océans a déclaré qu’il avait saisi 464 casiers, pour non-conformité à la Loi sur les pêches, dans deux zones du sud-ouest de la Nouvelle-Écosse.

Le ministère a également déclaré avoir arrêté mercredi dernier à Moncton, au Nouveau-Brunswick, deux personnes de Saulnierville, en Nouvelle-Écosse, et saisi plus de 8000 homards capturés dans le sud-ouest de la Nouvelle-Écosse, qui ont été retournés à l’océan.