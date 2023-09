T.-N.-L.: un changement d’horaire chez Air Canada a raison de 54 travailleurs

Le syndicat représentant les employés de la compagnie aérienne régionale Jazz Aviation envisage d’intenter des procédures judiciaires alors que 54 personnes à Terre-Neuve-et-Labrador perdent leur emploi en raison de changements de service apportés par Air Canada.

Shayne Fields, représentant national d’Unifor, a déclaré vendredi que la nouvelle de ces licenciements était abrupte et inattendue. Les employés méritent mieux, a-t-il déclaré dans une entrevue.

« Nous avons des membres qui ont consacré des années de service, qui sont loyaux envers cet employeur et qui lui ont consacré de bonnes années de leur vie, a souligné M. Fields. Et voici les remerciements qu’ils reçoivent. »

Jazz offre un service régional sous la marque Air Canada Express. Cependant, PAL Airlines, basée à St. John’s, reprendra certaines anciennes liaisons de Jazz le 1er novembre, opérant également sous la bannière Air Canada Express.

M. Fields a indiqué que ce changement entraînerait la mise à pied de 54 travailleurs dans trois des petits aéroports de la province. Vingt-cinq employés à Deer Lake perdront leur emploi, tout comme 16 à Gander et 13 à Happy Valley-Goose Bay, dans le centre du Labrador, a-t-il précisé.

Les licenciements touchent les agents du service client et les employés du service de piste _ les travailleurs qui nettoient les avions, guident les avions ou chargent et déchargent les bagages.

Unifor a déposé des griefs contre Jazz dans les trois sites, a confirmé M. Fields. Il examine également si des normes du travail ont été bafouées, selon un communiqué de presse du syndicat publié vendredi.

Teri Udle, représentante de Jazz, a déclaré que la compagnie procédait « aux changements de personnel nécessaires en raison des changements apportés à l’horaire d’Air Canada ».

À compter du 1er novembre, Jazz ne fonctionnera plus du tout à partir de Happy Valley-Goose Bay, et 13 personnes seront donc mises à pied, a déclaré Udle dans un courriel vendredi. Il y aura également des licenciements à Gander et à Deer Lake, a ajouté Udle, mais elle n’a pas voulu confirmer combien.

Air Canada a déclaré avoir conclu un accord avec PAL Airlines pour compléter son accord avec Jazz et maintenir le service vers les communautés régionales du Canada atlantique. Ces régions ont été durement touchées par la pénurie de pilotes à l’échelle de l’industrie, a déclaré le porte-parole Peter Fitzpatrick dans un courriel.

« Il est important de noter que même si la compagnie aérienne desservant certaines communautés de Terre-Neuve a changé, la quantité de capacité ou de sièges disponibles pour les voyageurs reste la même et, dans certains cas, a même augmenté par rapport à l’année dernière », a déclaré M. Fitzpatrick.

Entre-temps, PAL Airlines prend de l’expansion et embauche en raison de son nouveau contrat avec Air Canada, a déclaré Joseph Galimberti, vice-président principal des affaires publiques de la société mère PAL Aerospace, dans une entrevue.

« Nous recrutons des personnes et acquérons des talents en conséquence, pour tous les postes au sein de la compagnie aérienne », a-t-il mentionné.