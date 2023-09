Une université de Nouvelle-Écosse pointée du doigt pour avoir ignoré des agressions

La seule université francophone de la Nouvelle-Écosse encourage les survivants d’agressions sexuelles présumées sur son campus à se manifester, alors qu’elle fait face à des accusations selon lesquelles elle aurait ignoré les allégations de viol d’étudiants.

L’Université Sainte-Anne a lancé cet appel sur Facebook jeudi soir, peu après que la GRC ait déclaré avoir eu connaissance de plus de 50 incidents présumés d’agression sexuelle sur le campus entre 2015 et 2019.

« Nous soutenons pleinement cet appel de la (GRC) au public pour obtenir des informations sur les agressions sexuelles historiques présumées commises à (l’université) et encourageons les survivants à la contacter ou à contacter leur police locale », a déclaré l’établissement.

Plus tôt cette semaine, un compte Instagram appelé « SA Change Now » a commencé à publier des articles sur une « culture persistante du viol » à l’université de Pointe-de-l’Église, en Nouvelle-Écosse, dans le sud-ouest de la province.

Le compte renvoie à un site Web du même nom, qui indique que la plateforme a été créé par des étudiants actuels et anciens de l’université qui souhaitaient dénoncer la situation publiquement parce que les administrateurs n’avaient pas pris les allégations au sérieux.

Le site comprend une pétition exigeant que l’école améliore la sécurité des étudiants en installant davantage de lumières extérieures sur tout le campus et en dédiant un bureau ou un membre du personnel à la réception des plaintes pour agression sexuelle.

« Depuis des années, les étudiants de Sainte-Anne soulèvent des plaintes et des questions concernant le harcèlement sexuel et les agressions sexuelles, en vain », peut-on lire sur le site.

« Il n’y a pas de conseiller sur place sur le campus principal? il n’y a pas de psychologue sur place », ajoute-t-on.

Le message ajoute qu’il y a eu « au moins 53 agressions sexuelles soit sur le campus de l’Université Sainte-Anne, soit qui impliquent des étudiants de l’université » entre 2015 et 2019. L’école comptait environ 350 étudiants à temps plein par année au cours de cette période, précise le site Internet.

La porte-parole de l’Université Sainte-Anne, Rachelle LeBlanc, a déclaré vendredi dans un courriel que l’institution prenait ces allégations au sérieux.

« Prévenir et combattre la violence sexuelle sous toutes ses formes est de la plus haute importance pour notre université, a-t-elle écrit. Nous avons travaillé avec diligence pour mettre à jour notre politique en matière de violence sexuelle, améliorer l’éclairage sur le campus, revoir le poste de conseiller et nous continuons d’offrir des séances d’information, des programmes et des formations concernant le consentement et la prévention de la violence sexuelle. »

La GRC de Meteghan, en Nouvelle-Écosse, a lancé un appel public jeudi pour obtenir toute information concernant des agressions sexuelles présumées à l’école. La police a déclaré dans un communiqué de presse avoir » pris connaissance » des allégations mardi.

Le corps policier a déclaré qu’un examen de ses dossiers avait révélé que quatre agressions sexuelles présumées à l’université avaient fait l’objet d’une enquête, mais elle n’en a pas divulgué les détails.

Les victimes sont invitées à discuter des incidents avec la police avant de décider de lancer une éventuelle enquête ou une procédure judiciaire, a indiqué la GRC. « Les services aux victimes sont disponibles et les survivants seront soutenus », indique le communiqué.