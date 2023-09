Nouvelle-Écosse: deux arrestations sur un quai de pêche après une échauffourée

La Gendarmerie royale du Canada (GRC) a arrêté puis relâché deux hommes pour agressions présumées, samedi, après que la police a répondu à ce qu’elle a décrit comme « un rassemblement » sur un quai de pêche dans le sud-ouest de la Nouvelle-Écosse.

La GRC affirme que huit agents de six détachements ont assisté à une manifestation organisée par un groupe de personnes rassemblées sur la route du quai de Saulnierville.

Le porte-parole de la GRC, le constable Guillaume Tremblay, a déclaré que la police n’était pas en mesure de fournir plus de détails sur la raison du rassemblement d’une trentaine de personnes ni s’il y avait eu des conflits entre pêcheurs autochtones et non autochtones lors de la manifestation.

Le quai de la baie Sainte-Marie a été le théâtre d’un affrontement entre pêcheurs autochtones et pêcheurs commerciaux en septembre 2020 lorsque la Première Nation Sipekne’katik a lancé une pêche au homard autoréglementée.

Les enquêteurs affirment que les policiers ont vu un homme de 34 ans du comté de Digby agresser un autre homme après avoir été bousculé.

La police a déclaré que quelques minutes plus tard, un autre homme avait attrapé une autre personne par le cou et qu’un homme de 29 ans du comté de Hants avait également été arrêté.

Les deux hommes qui auraient été agressés n’ont pas été blessés et les enquêteurs ont demandé que les accusations ne soient pas retenues. Le communiqué de la GRC indique que les hommes de 34 et 39 ans ont ensuite été relâchés et ont présenté leurs excuses aux victimes.

Les tensions se sont intensifiées cet été dans le sud de la Nouvelle-Écosse à cause de la pêche non autorisée au homard, et le ministre des Pêches de la province a annoncé son intention d’augmenter l’amende maximale à 1 million $ pour les acheteurs commerciaux surpris en train de vendre du homard hors saison.

La semaine dernière, le ministère fédéral des Pêches et des Océans a annoncé avoir saisi 464 casiers pour non-conformité à la Loi sur les pêches dans deux zones de pêche du sud-ouest de la Nouvelle-Écosse connues sous le nom de ZPH 33 et 34.

Le ministère a également déclaré avoir arrêté deux personnes de Saulnierville, en Nouvelle-Écosse, à Moncton, au Nouveau-Brunswick, mercredi dernier et avoir saisi plus de 8000 homards capturés dans le sud-ouest de la Nouvelle-Écosse, qui ont été remis à l’océan.