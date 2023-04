Éliminer les «voleurs de temps» pour atteindre votre objectif de remise en forme (I)

La remise en forme est une démarche qui demande un investissement important en temps, en engagement et en organisation. Malheureusement, malgré les bonnes intentions de départ, il arrive que les personnes qui se lancent dans cette démarche finissent par abandonner, faute de temps ou de motivation. Il est donc crucial, avant de modifier ses habitudes de vie, d’identifier et d’éliminer les «voleurs de temps» qui peuvent entraver votre progression et vous empêcher d’atteindre vos objectifs de manière efficace.

En effet, lorsque l’on consacre son temps à autre chose, cela signifie que l’on ne l’utilise pas pour pratiquer les actions nécessaires à l’atteinte de ses objectifs. Cela peut entraîner des conséquences négatives sur les niveaux de motivation, de discipline, la qualité des entraînements, la planification des repas, etc.

Pour maximiser votre succès, il est donc important de prendre conscience des «voleurs de temps» qui entravent votre progression.

Voici quelques pistes de réflexion!

Absence d’objectifs clairs

Travailler sans avoir des objectifs clairement définis peut rendre votre démarche abstraite, peu motivante et peu gratifiante, ce qui peut entraîner une perte de motivation et des résultats insatisfaisants. Afin de rester motivé, engagé et concentré sur votre démarche, il est crucial de se fixer des objectifs SMART (Spécifiques, Mesurables, Atteignables, Réalistes et Temporels).

Surcharge de travail

Une charge de travail trop importante peut rendre inatteignables les objectifs liés à votre démarche, réduisant ainsi considérablement le temps que vous pouvez y consacrer. Pour éviter cela, il est important de revoir vos priorités et de vous concentrer sur les tâches les plus importantes. Utiliser la matrice d’Eisenhower pour classer les tâches en fonction de leur urgence et de leur importance peut vous aider à mieux gérer votre temps et à atteindre vos objectifs. Vous pouvez facilement trouver plus d’informations sur cette matrice en effectuant une recherche sur internet.

Procrastination

La procrastination est sans aucun doute l’un des facteurs les plus déterminants dans la réussite ou l’échec de votre objectif. En effet, le fait de repousser constamment vos entraînements ou la préparation de vos repas peut avoir un impact direct sur votre niveau de motivation et d’engagement. Pour éviter de remettre à plus tard les actions essentielles à votre réussite, il est important de vous fixer des échéances et de les respecter.

Réseaux sociaux

Les réseaux sociaux font partie intégrante de la vie quotidienne de nombreux individus. Cependant, leur utilisation excessive peut facilement devenir un véritable vol de temps, qui peut vous faire perdre de précieuses heures chaque jour. Bien que passer 45 minutes à défiler sur Facebook ou à regarder des vidéos puisse sembler acceptable, cela peut devenir problématique lorsqu’il s’agit de passer le même temps à s’entraîner ou à cuisiner. Afin d’éviter de passer trop de temps sur les réseaux sociaux, il est important de définir des limites de temps claires et précises ou d’utiliser des applications de suivi du temps d’écran pour contrôler le temps que vous passez en ligne.

Les notifications incessantes sur les téléphones portables

Selon une étude de l’Université de Californie à Irvine, il faut en moyenne 23 minutes et 15 secondes pour retrouver sa concentration après une interruption. Ainsi, chaque fois que vous interrompez votre travail pour vérifier une notification (courriel, Facebook, Snapchat, jeux, etc.), cela vous coûte du temps et de l’énergie pour retrouver exactement le même niveau de concentration que vous aviez avant l’interruption. Pour maximiser votre productivité tout au long de la journée – et disposer de temps en soirée pour vous consacrer à votre démarche de remise en forme – il est crucial de minimiser les distractions en désactivant les notifications et en utilisant des outils de gestion du temps.

Le multitâche

Le multitâche peut sembler productif, mais en réalité, il peut disperser votre énergie et vous faire perdre du temps, ce qui nuit à l’achèvement de tâches importantes. Pour maximiser votre productivité et atteindre vos objectifs plus rapidement, concentrez-vous d’abord sur les tâches qui ont un impact direct sur votre démarche et qui contribuent positivement à vos résultats.

Pour la suite, rendez-vous le samedi 6 mai. Je vous présenterai d’autres «voleurs de temps» auxquels vous n’auriez peut-être pas pensé, qui peuvent vous éloigner de vos objectifs et ainsi compromettre votre démarche de remise en forme.

Bon samedi.