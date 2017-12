Des cadeaux personnalisés pour maman et papa

Il n’y a pas d’âge pour vouloir faire plaisir. Même les plus jeunes veulent surprendre leur maman et leur papa. Les tout-petits, encore friands de bricolages, seront ravis d’offrir un cadeau fait de leurs propres mains. Pour ajouter au plaisir et à la surprise, maman peut aider le petit à fabriquer le cadeau de papa, et papa aider pour le cadeau de maman.

Les enfants un peu plus vieux, à partir de huit ans environ, aiment bien magasiner eux-mêmes les cadeaux de maman et papa. L’idéal est de leur donner quelques dollars et des consignes bien précises avec trois ou quatre suggestions parmi lesquelles ils choisiront un petit cadeau à offrir. Parmi les petits cadeaux peu chers, on retrouve des ensembles à épices, des coffrets de tisanes, de jolies chandelles aux parfums chatoyants, des savons doux, des bombes de bain relaxantes, de petites tasses à expresso ou à capuccino.

Les adolescents sont plus autonomes dans le choix des cadeaux qu’ils offrent à leurs parents. Mais encore là, quelques consignes et quelques suggestions avant qu’ils ne partent pour le centre commercial sont de mise. Si vous aimez la lecture et la musique, suggérez votre auteur ou votre interprète préféré.

Les jeunes aimeront sûrement choisir une belle parure pour cheveux pour maman et dénicher pour papa la chope aux couleurs de son équipe de sport préférée. Et si vous cherchez quelques suggestions inspirantes pour offrir un cadeau personnalisé à votre mère ou votre père, allez-y avec un livre soulignant les grands faits historiques de leur année de naissance, un potrait à la sanguine d’après une photo ou un panier que vous emplirez des douceurs préférées de vos parents.