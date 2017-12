Un échange de cadeaux écolo

Un échange de cadeaux peut très vite devenir monotone si on répète le même concept d’une année à l’autre. Si vous êtes blasé de la façon de faire habituelle qui vous amène à tirer un nom dans un chapeau et ensuite d’offrir un présent à cette personne, voici une façon originale de la remplacer!

Le principal objectif de cette nouvelle technique est de changer la routine, mais aussi d’offrir un concept écologique. Comment y arriver? Très facile. Chacun des participants devra trouver un objet chez lui dont il veut se débarrasser, donc il n’est pas permis d’acheter quelque chose. Il s’agit du moment parfait pour refiler à quelqu’un d’autre cette lampe que vous avez achetée sur un coup de tête ou encore ce bibelot reçu en cadeau il y a quelques années.

Maintenant que votre choix est fait, vous devez l’emballer avec des matériaux recyclés tels que du papier journal ou encore de vieux magazines. Il est carrément interdit d’utiliser du papier d’emballage ou encore un matériau de décoration quelconque pour orner votre présent.

Avant de débuter l’échange, vous n’aurez qu’à numéroter chacun des emballages et à procéder à un tirage au sort. Enfin, à chaque fois que quelqu’un développera un cadeau, la personne qui l’aura donné devra expliquer devant tout le monde pourquoi elle ne voulait plus de cet objet et pourquoi elle pense que quelqu’un pourrait l’apprécier. Certains auront beaucoup de difficulté pour cette partie, rendant le jeu des plus amusants.