Une armée bienveillante pour aider les plus démunis

Il y a un peu moins d’un an, le Centre des Chevaliers de Colomb de Sainte-Marie-Saint-Raphaël a servi de poste de commandement aux Forces armées canadiennes durant la crise de verglas. Cette semaine, c’était plutôt une armée de bénévoles qui s’y trouvait pour remplir des boîtes de nourriture pour les familles les plus démunies de la région.

Mardi après-midi, plus de 50 bénévoles ont préparé environ 72 boîtes de nourriture contenant une cinquantaine d’articles non périssables. Elles comprenaient aussi une demi-dinde ou un pâté à la viande.

La tradition, qui perdure depuis 35 ans, commence bien avant le temps des Fêtes. Bernard Haché, membre des Chevaliers de Colomb, commence à garder un œil sur les circulaires dès octobre pour trouver des aubaines dans les magasins alimentaires locaux.

Une guignolée organisée au début décembre à Sainte-Marie-Saint-Raphaël et dans les communautés environnantes de Cap-Bateau, de Pigeon Hill et de Coteau Road permettent aussi de récolter de l’argent et des denrées non périssables auprès de la population.

Plusieurs entreprises locales ainsi que la municipalité mettent la main à la pâte.

«Par exemple, les Pêcheries Belle Île nous donnent 25 dindes. Je les coupe en deux et il y a assez de dinde pour 50 boîtes», dit Bernard Haché.

Les boîtes sont ensuite distribuées aux familles démunies de Sainte-Marie-Saint-Raphaël, de Cap-Bateau, de Pigeon Hill et de Coteau Road. Des cadeaux sont distribués aux enfants.

«Il y a des gens qui m’appellent et il y aussi des particuliers qui font la demande pour d’autres personnes parce qu’ils n’osent pas appeler. Avec la crise du verglas, on a eu l’occasion de passer chez tout le monde et ça nous a permis de voir qui était vraiment dans le besoin.»

Alain Guignard (à droite) croit dans l’importance de redonner à sa communauté. – Acadie Nouvelle: David Caron

Alain Guignard figure parmi les nombreux bénévoles. L’ancien chef de la brigade d’incendie de Lamèque a joint les Chevaliers de Colomb de Sainte-Marie-Saint-Raphaël il y a une quinzaine d’années.

Il se dit aussi marqué par la pauvreté dans la région. Par exemple, selon le recensement de 2016, la municipalité de Sainte-Marie-Saint-Raphaël compte une population totale de 879 personnes. Parmi eux, 790 touchent un revenu, mais un peu moins de 40% touchent d’entre-eux gagnent moins de 20 000$ par année.

«Quand tu rentres chez les gens, il faut les mettre à l’aise. Ils sont fiers quand même, ce n’est pas toujours évident. Quand j’ouvre la porte, je commence à jaser comme si de rien n’était. Tu vois des affaires et t’as la difficulté à imaginer que ça existe encore en 2017.»

Il continue cependant de croire à l’importance de redonner à la communauté. Lui et les autres bénévoles sont souvent touchés par l’expérience.

«Des fois on rentre dans les maisons et on donne des cadeaux aux enfants. Des fois, on en a les larmes aux yeux.»