Un adolescent de Shediac fait vivre la magie de Noël dans un village miniature composé de plus de 90 maisons. Installée sur une série de tables et branchée à quatre barres d’alimentation électrique, le petit village fait le bonheur du garçon et de son père.

Samuel Thébeau passe plusieurs jours, chaque année, à installer son village de Noël. Les soirs en arrivant de l’école Louis-J.-Robichaud de Shediac, l’élève de 9e année sort un à un ses petits édifices de leurs conteneurs et de leur papier bulle, puis les installe minutieusement sur des tables dans sa cuisine.

– Acadie Nouvelle: Jean-Marc Doiron

En plus des dizaines de maisons, la création de Samuel comprend une caserne de pompiers, un train et un restaurant mobile de tacos. Il est habité d’une cinquantaine de citoyens installés dans des rues enneigées et illuminées de lumières de Noël.

En écoutant le père de la famille parler du village de son fils, on se rend rapidement compte à quel point il est fier.

«Le village est immense. Il y a des lumières dans presque toutes les maisons. Il y a de la neige artificielle dans les rues. Il y a des cathédrales, des magasins, un poste d’incendie, des lumières de rue. Il y a tout!», affirme Paul Thébeau.

«J’aimerais d’être magicien afin de me rapetisser et d’aller dans ce village là. C’est tellement beau. C’est comme une scène d’un rêve.»

Depuis la mi-novembre, Paul et Samuel fouillent le Value Village, le Vestiaire Saint-Joseph et les Walmart de la région à la recherche de nouvelles infrastructures de petite taille. Ils ont connu un succès cette année, faisant passer le nombre de maisons du village de 55 à plus de 90.

– Acadie Nouvelle: Jean-Marc Doiron

Samuel estime que son projet a coûté quelques centaines de dollars. Son père souligne qu’acheté neuf, il aurait coûté des milliers de dollars.

«Au Value Village, on trouve des modèles pouvant avoir une valeur de 300$ pour 10$. J’ai fini par devenir accro», explique le jeune homme âgé de 14 ans.

Paul Thébeau décrit Noël comme «la fête par excellence». Elle occupe une place spéciale dans sa vie depuis qu’il est très jeune. Quand il était âgé de 8 ans, il coupait lui-même un arbre sur la terre de son père, avant de le transporter à l’intérieur et le décorer pour la célébration du 25 décembre.

«Je prenais la hache et je m’en allais dans le bord du bois. Ma mère faisait des poutines râpées. Après la messe de minuit, toute la famille se rassemblait chez nous pour le réveillon et on mangeait les poutines. Noël a toujours été très spécial dans ma famille»

L’homme de Shediac continue de célébrer Noël en grand. Sa maison pourrait passer pour un des bâtiments du village de son fils. La cour et le salon sont remplis de décorations et les visiteurs sont accueillis à la porte par une grande figurine du père Noël qui chante des chansons du temps des Fêtes.

Bien qu’il n’y ait plus de place libre dans le village de Noël de Samuel, le père et le fils ont l’intention de répéter l’activité pendant des années à venir.

«On se dit qu’il n’y a plus de place… mais on finit toujours par en trouver», raisonne Samuel.