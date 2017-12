Moncton: 300 bénévoles partagent l’esprit de Noël

Mercredi matin, des centaines de bénévoles s’affairaient à remplir des boîtes de nourriture pour les plus démunis du Grand Moncton. - Acadie Nouvelle: Patrick Lacelle

Véritable fourmilière, le Colisée de Moncton a servi à remplir 3200 boîtes de nourritures destinées aux plus démunis de la région. À temps pour la période des Fêtes, ces boîtes ont été livrées mercredi.

Environ 300 bénévoles se sont activés au cours des deux dernières journées pour remplir chacune des boîtes destinées à près de 1600 familles du Grand Moncton. Les denrées livrées permettront à ces familles de passer à travers une période très difficile.

«La raison pourquoi on fait ça, c’est parce qu’entre Noël et le jour de l’An les banques alimentaires sont fermées. Donc, ceci leur donne assez de nourriture pour les deux semaines. Il y a du lait, du fromage, une dinde, du pain, des pâtes, de la sauce pour les pâtes, etc.», a expliqué Francis Melanson.

M. Melanson est le trésorier de Food Dépôt Alimentaire du Grand Moncton, l’organisme qui organise cette grande opération.

Remplir toutes ces boîtes coûte à l’organisme 140 000$ en nourriture. Pour y arriver, on compte sur la générosité des gens.

«Il faut donc faire une collecte de fonds et les gens sont très généreux», souligne M. Melanson.

Carla Ayles, la coordonnatrice du programme des boîtes Noël pour le Dépôt alimentaire, avoue qu’il manquait encore quelques dollars pour combler la facture mercredi matin, mais elle était certaine de recevoir quelques chèques bientôt.

«Hier soir nous n’avions pas encore les fonds pour payer toutes les boîtes, mais plusieurs chèques vont rentrer dans les prochains jours de différentes entreprises. Nous sommes confiants», a-t-elle confié.

– Acadie Nouvelle: Patrick Lacelle – Acadie Nouvelle: Patrick Lacelle – Acadie Nouvelle: Patrick Lacelle

Il y a environ 200 familles en moins éligibles au programme de boîte cette année. Cette baisse est attribuable à un programme de crédit d’impôt fédéral qui fait en sorte que certaines familles ont maintenant un revenu trop important pour recevoir une boîte.

«Comparé aux autres années, il y a une baisse. Une des raisons pourquoi il y a eu une baisse, c’est qu’il y a un nouveau crédit pour les enfants du gouvernement fédéral. Si tu as quatre enfants, ça représente peut-être 2000$ par mois de revenu. Alors, certains ne se sont pas qualifiés pour obtenir une boîte en raison parce que leur revenu est maintenant trop élevé», a expliqué M. Melanson.

Il n’en reste pas moins que 1570 familles profitent du programme cette année. Ce sont des gens qui autrement auraient beaucoup de difficulté à se trouver quelque chose à se mettre sous la dent durant cette période festive.

«Chaque année nous avons des familles du Grand Moncton qui ont de la difficulté, particulièrement durant la saison froide parce que les dépenses sont plus élevées. On le fait pour les clients réguliers des banques alimentaires et ceux qui en ont besoin une à deux fois par année», souligne Mme Ayles.

«Je crois que c’est une combinaison de plusieurs choses. La maladie mentale est un des grands problèmes et il y a le chômage, des gens qui n’ont pas les compétences nécessaires pour les emplois disponibles», a-t-elle renchéri.

Ceux qui reçoivent les boîtes sont généralement contents de pouvoir profiter du programme. Ce n’est pas une question de gêne, mais plutôt de nécessité.

«Les gens sont très reconnaissants. Ce n’est pas une question d’être gêné. C’est une question que quand tu as une famille et des enfants, c’est toujours plaisant de recevoir quelque chose pour les Fêtes», a indiqué M. Melanson.