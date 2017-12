Où célébrer le Nouvel An dans la région d’Edmundston?

Les occasions de célébrer l’arrivée de 2018 ne manqueront pas cette fin de semaine, dans la région d’Edmundston, alors que bon nombre d’établissements offriront pour l’occasion des soirées qui s’annoncent plus que festives.

La soirée de la veille du jour de l’An du Centre Maillet à St-Basile demeure, année après année, l’un des incontournables où célébrer la nouvelle année.

Les organisateurs ont d’ailleurs annoncé mercredi que l’évènement de cette année affichait complet.

Le groupe Réveil, Jean-Guy Dominique et Charles Morneault, assurera l’animation musicale de la soirée qui prendra son envol sur le coup de 21h.

Les profits de cette soirée de la veille du jour de l’An seront versés au Centre Maillet et au Refuge Madawaska.

Le Casino Grey Rock d’Edmundston risque également de faire courir les foules avec sa soirée Nouvel An Grey Rock Style.

Le groupe Famous sera de retour au Casino pour fêter la veille du jour de l’an 2018 avec la participation de Gisèle Gaudreau et du Jerry T Band.

La soirée, qui comprend cocktail, souper et spectacle, sera animée par le duo formé de Serge Parent et Éric «Boum» Morneault de Frontière FM.

Au resto-bar Le Deck, c’est le quatuor musical d’Edmundston Four Kicks qui donnera le ton aux derniers moments de 2017 et à la nouvelle année avec les plus grands succès des années 1990 et 2000.

Le Café d’la Vieille Forge invite pour sa part les fêtards à célébrer l’arrivée de l’année 2018 avec la musique du DJ Helltek et du DJ CD sur le plancher de danse.

Des cadeaux-surprises seront remis sur place et des spéciaux sur les bouteilles de champagne seront également offerts.

Le restaurant-bar Franks bar & grill de l’hôtel Four Points by Sheraton d’Edmundston propose pour sa part un repas terre et mer avec un verre de champagne pour le décompte de minuit.

La soirée sera agrémentée par la musique du duo Phillipe et Ariane.

L’établissement hôtelier a une fois de plus prévu offrir des chambres à prix réduit à ceux qui auront un peu trop festoyé et qui désireront rester sagement sur place après une soirée un peu trop arrosée ou qui pourrait être marquée par des conditions routières difficiles.

Au Bar Su’L Fanil, c’est le duo Silverfox, formé de Pat Lang et Jason St-Onge, qui animera le réveillon du jour de l’An avec, entre autres, la musique des groupes 1755 et la Bottine Souriante, qui se prête à merveille aux célébrations du Nouvel An.

Finalement, au bar chez Wilma, la direction a opté pour des célébrations qui auront lieu le 30 décembre plutôt que la veille du Nouvel An.

Mike Gagné assurera l’animation musicale durant la soirée où sera servi un léger buffet aux personnes présentes.

Notons que les lignes téléphoniques d’Opération Nez rouge d’Edmundston seront en service le 31 décembre dès 20 heures.

Les fêtards qui désirent être raccompagné en toute sécurité peuvent se prévaloir du service de raccompagnement en composant le 739-5555. – SL