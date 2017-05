Des images à souvenance magnétiques

La boîte de carton n’avait pas bougé depuis que je l’avais déposée là, huit mois passés, pas trop dérangeante, faisant coin avec la bibliothèque. Elle n’était pas censée devenir un meuble, tout de même.

Je l’ai ouverte récemment avec l’intention de jeter la moitié de son contenu, d’en garder une partie et de distribuer le reste. Misère de misère. Au bout de 30 minutes, je voyais déjà que c’était plus facile à dire qu’à faire. Dans le tas de celles à détruire, il n’y en avait que trois. Et au lieu des 2 ou 3 classifications envisagées, il y en avait déjà 5 ou 6.

Récemment, j’ai reçu une vraie lettre à l’ancienne, un peu épaisse, format carré, adressée à la main. L’expéditrice avait parcouru les albums photos de sa sœur décédée et y avait trouvé quelques photos de notre famille, décida de me les faire parvenir. Bonheur! Des photos en noir et blanc des années 1960, ça n’a pas de prix. Mais est-ce le cas des centaines de photos en couleur, plus tardives et loin d’être toutes bonnes, que j’ai devant moi en ce moment?

Est-il réellement possible de jeter une photo? Chacune, même les moins réussies, dit quelque chose. Oui, les têtes sont coupées, mais voyez ce vieux vase que l’on a recollé ô combien de fois, un artéfact! Oui, les yeux sont fermés, mais voyez la ressemblance de la tante à la nièce, incroyable! Même celle-là, qui oblige à la devinette parce que prise de trop loin, réveille des souvenirs étonnants.

Je me dis qu’après tout, c’est peut-être ainsi que les photos de famille doivent subsister: écornées, entassées pêle-mêle dans une boîte que l’on ressort à l’occasion et dans laquelle on fouille de manière désordonnée.

Toute maisonnée finit par produire son assortiment particulier de clichés, dont on ne sait pas toujours que faire. Et que deviendront, à leur tour, toutes les photos aujourd’hui dans nos ordinateurs?

Est-il insensé de penser à la création d’une centrale acadienne de la photo de famille? Ou vaut-il mieux laisser tout cela faire ses propres sillons?