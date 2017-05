Tous les boxeurs vous diront qu’il savent qu’ils mettent leur vie en jeu chaque fois qu’ils montent sur le ring et qu’ils sont parfaitement conscients des conséquences possibles. Mais vous n’en trouverez pas un qui vous dira qu’il est réellement prêt à mourir.

Tous les boxeurs pratiquent leur sport par amour. Ils savent que les risques sont là, mais en général, l’environnement est suffisamment bien contrôlé pour assurer la sécurité des athlètes.

Mais il y a malheureusement des exceptions.

Comme ce fut le cas samedi soir à Fredericton.

David Whittom, un boxeur qui est né à Saint-Quentin et qui a grandi à Québec, a livré un courageux combat à Gary Kopas, de la Saskatchewan.

Alors que tous croyaient qu’il allait l’emporter aux points au terme d’une guerre d’usure de 10 rondes, l’athlète âgé de 38 ans est tombé sous une droite de son adversaire.

Whittom s’est relevé, mais quelque chose n’allait visiblement pas.

Il a reçu quelques autres solides taloches avant que l’officiel n’arrête le combat.

Quand il a quitté l’enceinte sur ses jambes, personne ne pouvait prévoir ce qui allait survenir plus tard dans la soirée.

Ceux qui s’opposent aux sports de combat et qui font croisade contre les commotions cérébrales vont s’en donner à coeur joie au cours des prochains jours et des prochaines semaines.

Peut-être avec raison.

On va évidemment relancer le débat sur les dangers des coups à la tête et de la violence dans le sport.

On va dire aux parents de retirer au plus vite leurs enfants des écoles de boxe, de karaté et de tous les autres arts martiaux.

Ce sera un autre débat sans fin entre deux camps diamétralement opposés.

Ceux qui sont politiquement corrects vont se ranger du côté des anti-sports de contact et dénoncer ceux qui osent défendre les sports de combat.

Qui a raison, qui a tort, ça n’a pas vraiment d’importance.

On laissera les grands manitous de la rectitude politique envahir l’espace public au cours des prochains jours.

L’important, c’est que David Whittom s’en sorte. L’important, c’est que cet athlète n’ait pas disputé son dernier combat. L’important, c’est que son corps s’accroche à la vie.

C’est ce que sa famille et le monde de la boxe souhaitent de tout coeur.

Même si la boxe est un sport brutal, parfois violent, personne n’aime voir un athlète complètement sonné après un K.-O. Tout le monde pense immédiatement au pire. Et le pire, c’est justement ce qui est arrivé samedi soir.

Souhaitons seulement que ce qui s’est passé ne serve pas de prétexte pour remettre en question tous les sports de combat et tout mélanger.

D’accord avec un sain débat sur le sujet, mais espérons que ce ne sera pas une excuse pour lancer une croisade.

Ne mettons pas tous les oeufs dans le même panier.