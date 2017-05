Les maudits lève-tôt

De retour à Dartmouth pour quelques semaines, les détails de cette place me reviennent.

J’avais oublié la sensation d’être dans mon environnement à moi, là où ma peau et l’air se confondent. J’avais oublié les questions quand un détail trahit le fait que je suis une anomalie francophone.

J’avais oublié à quel point les joggers de la rue Prince Albert sont des maudits lève-tôt. Ça commence à 5h30 et le défilé fluorescent se poursuit toute la journée. Des vites, des vieux, des motivés, des tranquilles, ça fait le tour du lac pis ça se lève ben tôt pour le faire.

J’les regarde faire, pas encore couchée, et je fume mes cigarettes en absorbant leurs jugements, avant même que le soleil soit levé.

Quand on est couche-tard ou pire encore couche-jamais, on s’habitue aux jugements des autres. La noblesse se trouverait dans les matins auxquels je refuse de me plier. Ceux qui vont dormir de bonne heure sont respectés et respectables. Ceux qui restent debout toute la nuit sont suspects et redoutables.

Mais si je dors pendant vos heures de bureau, évitant ainsi les coups de soleil et les businessmen pressés, c’est pour mieux vivre pendant vos nuits.

Il y a un moment où un calme absolu s’installe sur le monde. Les voitures sont toutes endormies, personne ne met à jour son statut et on n’a pas besoin de répondre aux messages si on ne le veut pas.

Durant quelques heures, je suis seule au monde. Je les passe à penser très fort sur un fond de trame silencieuse. J’écoute de la musique et je danse bizarrement sur mon porche. Il n’y a personne pour me voir anyway. Je me perds dans mes projets durant des heures sans que personne ne me dérange.

Le monde est mon espace de travail et j’ai la paix. Toute la magie se passe quand tout le monde d’autre est déjà couché. J’ai le meilleur horaire au monde. Ou du moins, j’le pense jusqu’à ce que les joggers commencent à passer en me donnant des dirty looks.

Tristement pour eux, il n’y a pas de médaille pour avoir opté pour le soleil plutôt que la lune.