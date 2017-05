Canada: un conte de fées

C’est le rubicond et jovial Andrew Scheer qui a été élu, samedi dernier, chef du Parti conservateur du Canada. Ce jeune homme aux vieilles idées nous arrive des plaines de la Saskatchewawanie, lointaine région canadienne où rôdent des bisons en voie d’extinction.

Élu avec un gros 50,95% des voix, il a donc remporté cette élection par la peau des fesses rougies de Maxime Bernier, plutôt habitué à des scores électoraux faramineux dans sa circonscription en Beauce.

Alors, ce Scheer? Je ne le connais pas trop, m’étant religieusement abstenu de suivre cette course au leadership pour des motifs soporifiques. Il paraît que c’est un oiseau rare. Tellement rare que La Presse a senti le besoin de souligner, dans un article de son édition du dimanche 28 mai que: «Scheer est son nom de famille». Je ne me doutais pas que ce journal tenait en si haute estime l’intelligence de son lectorat.

Le nouveau leader a été élu au 13e tour de scrutin. Ciel, on n’avait pas vu autant de tours de scrutin depuis l’élection du pape Pie XI au conclave de 1922!

En passant, ce pape était un grand alpiniste. Sans doute qu’Andrew Scheer voudra s’en inspirer, car il a devant lui une vilaine montagne à gravir pour atteindre le sommet du pouvoir. Et rendu là-haut, dira-t-il, comme Pie XI: «j’aime tellement les traditions que j’en crée de nouvelles»?

***

Entre-temps, on répète à qui mieux mieux que l’élection d’Andrew Scheer représente une victoire du conservatisme social. Alors, c’est fini le conservatisme de «compassion» autrefois brandi comme un hochet par son parti en période électorale?

Les gossipeux murmurent de plus qu’il a notamment gagné grâce à l’appui des agriculteurs québécois qui reprochent à Maxime Bernier d’avoir remis en question le système de quotas laitiers. Bref, Maxime aurait menacé la vache à lait des producteurs laitiers. Mou-hou-hou!

On signale également que sur la question du droit à l’avortement, M. Scheer est pro-vie, et que dans l’éventualité où le sujet retentirait à nouveau sur les augustes murs du parlement, il insiste d’avance sur la liberté d’expression des députés en Chambre. Déjà une pirouette olympique?

Peu porté sur le mariage gai ou les velléités libérales de lutter contre la discrimination des transgenres, de même que sur l’aide médicale à mourir et la taxe carbone, il s’affiche comme un ersatz souriant de l’ex-premier ministre conservateur que les électeurs ont expédié dans les oubliettes de l’histoire en 2015. (Y a pas de mal à se reposer un peu, non?)

***

En un mot: le nouveau chef conservateur est sympathique! Il sourit comme un jeune marié ébaubi. Yéé. On en a soupé des faces de Mi-Carême.

En revanche, là où le bât blesse, c’est que malgré son allure débonnaire, il défend des idées affreusement ringardes, dépassées et réactionnaires. Il ne faut pas s’en étonner quand on sait que ses modèles politiques sont Ronald Reagan, Margaret Thatcher et le Bonhomme Sept-Heures dont je viens d’éviter d’évoquer le nom par charité chrétienne.

Grands dieux! Il serait temps que le Parti conservateur du Canada prenne la véritable mesure de l’époque dans laquelle il tente de survivre! Les vieux préjugés de nos aïeux sont bel et bien morts avec le 20e siècle. Et pour les préjugés plus résistants, il faut procéder comme pour l’herbe à poux: au lieu de continuer à se gratter, on l’arrache par la racine.

Le Parti conservateur du Canada s’entête à nager à contre-courant, résolu à délester l’État de ses responsabilités en matière de programmes sociaux, de santé, d’immigration et d’environnement, apparemment convaincu qu’en se fermant ainsi sur lui-même il incarne l’ouverture sur le monde!

(Ici, roulements de z’yeux à volonté.)

***

En fin de compte, impitoyables lecteurs zé lectrices apitoyées, on a z’encore plusieurs bonnes années de gouvernements libéraux devant nous. À moins que je me trompe, ce qui me surprendrait grandement vu que mes chroniques sont toutes inspirées par le Saint-Esprit.

On peut donc prévoir sans honte des accumulations de déficits, des bienvenues de migrants aéroportés de tous les types, des serments de fidélité envers l’environnement, des pâmoisons culturelles devant la moindre steppette folklorique, des déclarations solennelles de bons sentiments autoréférentiels et des indignations équipollentes pour les affaires pas belles qui jurent avec notre narcissisme collectif.

Bref: osons voir la vie en rouge! Osons voir la vie en face! Osons le selfie!

Et pour les francophones de ce pays, les bons, les vrais, les purs, ceux qui défendent le fédéral en escomptant des subventions ou des nominations; tout comme ceux qui, mea culpa, font mine de critiquer la société d’État Radio-Canada, mais crieraient au meurtre si on la fermait; ou ceux qui prêchent la prospérité des médias francophones en Acadie, mais achètent des journaux anglais concurrents; ou même ceux qui sont trop heureux de se parler entre eux en anglais dès qu’ils se croisent dans un ascenseur ou sur une page Facebook, n’ayez crainte: à vous aussi, le rouge sied à merveille!

***

Finalement, l’histoire du Canada est quasiment un conte de fées. Le rutilant chef libéral, le souriant nouveau chef bleu royal et la verdoyante Elizabeth May sont des fées!

Ne promettent-ils pas, en effet, comme des fées, de jouer de la baguette magique afin de régler tous les problèmes de la classe moyenne, d’assainir les finances publiques, d’éradiquer la pollution environnementale, de protéger les PME, de faire jaillir la paix dans le monde? Y a juste des fées capables d’en promettre autant.

Une chance qu’on les a! Ça nous permet de nous concentrer sur les choses sérieuses, telles que les célébrations invisibles du 150e de la Confédération. Car maintenant que j’ai dévoilé la nature féerique de notre pays, il ne nous reste plus qu’à faire semblant de fêter! Yéé.

Soyons Canadian all the way!

Han, Madame?