Bonjour la plate-bande!

Il a fait beau mardi. Cela donnait le goût de se rendre jusqu’au fond de la cour examiner la plate-bande. Mine de rien, il s’en passe des choses là-dedans.

L’heuchère est bien partie pour faire honneur à son surnom de désespoir du peintre. C’est dire son effet. Mais il semble s’être donné l’air pour fleurir avant les ancolies. Durera-t-il jusqu’à la fin juillet?

Les iris germanica, elles, se sont mises à pousser en ronds de sorcière. Je suis certaine de ne pas les avoir plantées comme ça. Le sont-elles, sorcières? Le site web où je suis allée me renseigner est sautillant lui aussi. Que suis-je censée comprendre?

Oh, plaisir! Deux petites touffes que je ne reconnais pas, des surprises à l’horizon. Quant aux clématites, elles ont l’air de vouloir vivre cette année, comparativement à l’an dernier. Je les trouve capricieuses, mais je persiste.

Côté étrangeté, outre les iris, il y a ces deux plants de monarde rouge, l’un à côté de l’autre, mis en terre l’an dernier. L’un pousse à cœur joie, l’autre lève à peine cinq centimètres de terre. Ils ne s’entendent pas ces deux-là. J’en changerai un de place, le plus petit, que je le chouchoute un peu.

Les fougères aussi sont étonnantes, on dirait des ânes car ils n’en font qu’à leur tête. Je les comptais pour mortes et voilà qu’elles se montrent, mais pas là où on les attendait. Des ânes avec âme d’ancolies.

Décidément, certaines plantes se jouent de nous. J’espère qu’elles en retirent du plaisir. C’est bien beau les belles, mais passer les 4 à 5 prochains mois les pieds solidement enracinés, moi je ne pourrais pas. D’autres s’immolent d’elles-mêmes. On pensait les avoir bien traitées pourtant. Ne pas trop s’en faire.

Évidemment, nous avons nos préférées. Car chaque plante a son style et nous plaît pour des raisons différentes de ses voisines. Les miennes: l’heuchère (feuillage vert et fleurettes rouges), la ligulaire dentala (Othello) et la véronique à épis rose.

Oh! J’allais l’oublier – c’est parce qu’elle est encore nouvelle –, la crocosmia Lucifer. C’est la première fois que j’ai à l’attendre. C’en est émouvant.