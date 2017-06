La bienveillance qui libère

Je marchais dans le sous-bois derrière chez moi en respirant le bon air frais d’un matin de printemps. Les feuilles sortent en même temps que les oiseaux préparent leur nid pour les petits à venir. La vie suit son cours.

C’est étonnant de penser que l’évolution dépend d’éléments qu’on considère souvent comme étant mauvais. Ce qui nous arrive, de positif ou de négatif, contribue à nous définir. Avant d’apprendre à marcher, on apprend à se tourner, à se lever sur ses coudes, à marcher à quatre pattes, à se lever et enfin à faire ses premiers pas.

Mais on oublie souvent qu’on a appris à tomber avant de faire nos premiers pas. On apprend naturellement à partir des «erreurs» que l’on fait. Et quelle est la conséquence la plus importante de ces «erreurs»? La résilience face à l’adversité. À travers les obstacles, on apprend à composer avec l’inconnu et l’on gagne en confiance.

L’erreur est cependant dévalorisée même si elle a une valeur pédagogique très élevée. En fait, en écrivant ceci, je pense à cet enseignant dont je vous ai déjà parlé pour qui ses élèves ne font jamais d’erreurs. L’erreur est toujours relative à un certain idéal de perfection. Un bambin qui tombe ne fait pas une erreur. Ce faux pas est une étape importante de son apprentissage.

Si nos élèves concevaient l’erreur de cette façon, il y aurait beaucoup moins de stress dans nos écoles en cette période d’examen. Oh! Le stress est important. Si nos ancêtres préhistoriques n’avaient pas été stressés devant le lion, nous ne serions pas là pour en parler! De la même manière, si leur stress les avait paralysés comme il paralyse certains de nos élèves et beaucoup d’adultes, nous ne serions pas là non plus!

Le stress et l’anxiété semblent devenir des phénomènes de plus en plus présents dans notre société et dans nos écoles en particulier. Des initiatives comme celle de Renée Guimond-Plourde et son programme de gestion du stress par la visualisation constituent des outils précieux pour aider nos jeunes.

Par contre, on a affaire à un phénomène grandissant, voire épidémique. Peut-être serait-il pertinent de se demander ce que l’on fait, comme société, pour favoriser le stress et l’anxiété chez les jeunes? Que fait-on pour favoriser l’apparition de cette anxiété qui enlève tous les repères et qui empêche d’entrer en relation authentique avec soi-même, les autres et le monde?

Derrière l’anxiété, il y a une peur et sans doute une perte fondamentale de confiance en ses moyens. C’est la peur de ne pas être capable d’arriver au résultat que nous nous sommes fixé ou à ce que la société s’attend de nous. Or, nous avons peu de contrôle sur les résultats puisqu’ils dépendent de tellement de facteurs indépendants de notre volonté.

Nous vivons dans une société de la performance, de la surveillance et de l’évaluation. Nos institutions, dont l’école, fonctionnent de plus en plus selon une gestion axée sur les résultats et la reddition de compte. Mais cette surveillance étroite témoigne d’un manque de confiance envers les personnes qui font vivre ces institutions avec pour conséquence que, se sentant épiées, elles ne veulent plus prendre de risque. Elles considèrent qu’elles n’ont plus le droit à l’erreur.

En fin de compte, ce sont nos enfants qui écopent et qui croulent sous la pression. Toutes les statistiques sur les résultats que l’on peut trouver ne valent pas grand-chose si elles ne sont pas nuancées par le regard bienveillant et aimant de l’adulte sur chaque élève qui, dans la salle de classe, est tout sauf une statistique.