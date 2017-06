En 2012, j’ai pris la décision de poursuivre mes études et ma carrière de hockeyeur à l’Université de Moncton. Durant ces quatre dernières années, j’ai porté fièrement l’uniforme des Aigles Bleus en plus d’obtenir une éducation de premier plan qui m’a permis de réaliser mon rêve d’enfance qui était de devenir journaliste sportif. Toutefois, même si je suis fier de ces accomplissements, il ne s’agit pas de mon plus beau moment vécu dans cette région.

En effet, il faut revenir en arrière, plus précisément au 6 juin 2009, pour retrouver mon souvenir le plus précieux.

J’avais 16 ans et je m’apprêtais à vivre le plus beau jour de ma vie. J’étais en route pour le Colisée de Moncton afin de prendre part à la séance de repêchage de la Ligue de hockey junior majeur du Québec.

J’aimerais vous dire que j’étais calme et serein, mais je ne serais pas honnête. En vérité, j’étais à fleur de peau et je n’avais pas eu une bonne nuit de sommeil depuis une semaine.

Ma situation n’était pas différente à celle des autres athlètes présents qui, tout comme moi, espéraient être récompensés pour leurs nombreuses années d’efforts et de sacrifices. Cependant, il y avait un autre facteur qui jouait sur mon niveau de nervosité. Contrairement aux joueurs âgés de 15 ans, il s’agissait de ma dernière année d’éligibilité pour être sélectionné.

Heureusement pour moi, j’avais la chance d’avoir à mes côtés des membres de ma famille qui avaient fait le voyage. Je souhaite d’ailleurs souligner l’importance de ce type de support lors de cette journée. Sans leur présence apaisante, j’aurais probablement eu du mal à apprécier entièrement l’expérience.

Concernant ma sélection, je me considère privilégié, puisque j’ai été choisi par les Saguenéens de Chicoutimi en deuxième ronde. Je n’ai donc pas eu à patienter dans les gradins durant de nombreuses heures.

Il est difficile de décrire le sentiment qui nous habite lorsque l’on entend son nom être prononcé. Tout se déroule rapidement et il est difficile d’assimiler ce qui vient de nous arriver. J’ai un vague souvenir d’avoir serré la main des dirigeants à la table des Saguenéens et d’avoir enfilé pour la première fois le chandail de l’organisation. Je me rappelle toutefois très bien de voir le sentiment de fierté dans les yeux de mes proches. D’ailleurs, ce souvenir est le plus précieux à mes yeux.

Moncton a donc été le point de départ de ma carrière de hockeyeur. Je suis aussi reconnaissant envers mes parents qui ont insisté afin que je poursuive mes études durant mes années au junior majeur, puisque Moncton allait aussi devenir le point de départ de ma carrière professionnelle quatre ans plus tard.

Vous comprenez maintenant pourquoi j’ai un attachement si fort pour cette ville.

Je désire souhaiter bonne chance à tous les athlètes qui se présenteront à Saint-Jean ce samedi. Profitez de ce moment, puisqu’il ne se produit qu’une fois dans une vie.

Aussi, n’oubliez pas de remercier vos proches lorsque vous allez être sélectionnés, puisqu’ils ont fort probablement eu un rôle à jouer dans vos succès.