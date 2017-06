Le pont de la Confédération a 20 ans. Voilà 12 ans que je l’emprunte régulièrement pour aller me réfugier dans un havre de paix niché dans les collines de Bonshaw. Sans ce pont, je n’aurais sans doute pas affronté aussi souvent le détroit de Northumberland sur un traversier, mis à part en plein été.

À chaque fois que j’y passe, je pense à ce qu’il a coûté et à ce qu’il en coûte pour l’entretenir dans des conditions de vent et de glace particulièrement difficiles. L’augmentation perpétuelle du péage ne me surprend donc pas et je m’y soumets de bonne grâce, d’autant plus que je suis toujours servie en français.

Puisque les îliens dont je suis proche n’étaient pas (c’est le moins qu’on puisse dire!) en faveur de ce pont au moment du référendum, sa traversée est aussi l’occasion de réfléchir au processus qui a mené à sa construction: la question référendaire ne portait pas sur la construction d’un pont proprement dit, mais bien d’un «lien fixe». Subtile nuance, entretenue par le gouvernement d’alors qui disait ne pas avoir encore choisi entre un tunnel ou un pont.

La raison de cette soi-disant hésitation était simple: les pêcheurs de l’Île étaient opposés à un pont qui allait, pensaient-ils, altérer leurs zones de pêche, mais ils étaient plutôt d’accord pour un tunnel. Et c’est ainsi, avec une question floue, que le gouvernement arracha 51% de «oui» à sa population. J’y pense à chaque fois que j’entends des gens prétendre que le référendum est au cœur même de la démocratie. Encore faut-il que la question soit claire comme de l’eau de roche!

Îlienne moi-même et farouchement attachée à l’esprit insulaire qui fait d’une île un monde à part une fois le dernier bateau parti, je comprends que 49% des gens de l’Île aient choisi, il y a 20 ans, de répondre «non» et que certains aient même refusé de l’emprunter pendant des années, faisant régulièrement le détour par Wood Island et Pictou pour l’éviter.

Avec une circulation continuelle entre l’Île-du-Prince-Édouard et le continent c’est un mode de vie et une façon de percevoir le monde dans «un univers en miniature» qui s’en sont allés imperceptiblement, mais inexorablement.