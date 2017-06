C’était pour eux à la fois l’examen final et le bal de graduation. Ils étaient tous sur leur 36 et prêts à vivre le plus beau jour de leur vie. Mais pour certains, l’impressionnante mise en scène et le grandiose spectacle mis de l’avant par l’organisation des Sea Dogs de Saint-Jean n’aura été qu’une gigantesque illusion.

Si tous ces jeunes se sont présentés au Harbour Station le coeur rempli d’espoir, très peu auront réellement la chance de vivre leur rêve.

Plusieurs vont finir par évoluer dans la LHJMQ un jour, mais très peu seront appelés par la LNH.

Pour la grande majorité de ces joueurs âgés de 16 ans, le repêchage de samedi se voudra la fin d’un beau voyage, la dernière étape de leur jeune carrière. Bon nombre d’entre-eux ne vivront plus d’aussi intenses sensations et n’atteindront jamais le niveau supérieur.

Mais pour tous ces adolescents en complet et cravate – et leurs parents -, la journée de samedi restera à jamais gravée dans leur mémoire. Peu importe ce qui les attend dans le futur.

Parce que la réalité, la froide réalité, c’est que la très grande majorité de ces jeunes ne gagneront pas leur vie en jouant au hockey.

Ce qui ne veut toutefois pas dire que tout le travail qu’ils ont mis à se préparer pour ce test ultime n’aura servi à rien. L’ancien joueur des Sea Dogs de Saint-Jean, Alexandre Leduc, a d’ailleurs livré un vibrant témoignage à tous ces nombrils vert samedi au Harbour Station.

Il leur a clairement dit que même si le hockey ne fera pas partie de leur vie pour encore très longtemps, la chance qu’ils auront de poursuivre leurs études à travers le programme de la LHJMQ se veut une occasion inouïe de préparer leur futur.

Depuis plusieurs années, la direction du circuit Courteau s’assure que tous ses jeunes joueurs aient accès à des bourses pour qu’ils puissent obtenir des diplômes collégiaux et universitaires.

Si une future carrière de hockey au niveau professionnel n’est rien de plus qu’une belle illusion pour la plupart d’entre eux, une carrière dans le domaine de leur choix ne l’est pas.

Sauf que si vous demandez l’avis de tous les joueurs qui étaient présents samedi, qu’ils aient été repêchés ou non, ils vous répondront que les programmes d’études de la LHJMQ étaient le dernier de leurs soucis.

Encouragés par leurs agents et leurs familles, tous rêvent de gloire, de championnats et d’adulation. Il fallait entendre les réactions éclater un peu partout aux quatre coins de l’amphithéâtre pour comprendre à quel point ce jour était important pour toutes leurs familles. Que ce soit en 2e ou en 12e ronde, les explosions de joie étaient les mêmes. En fait, elles étaient probablement encore plus intenses à mesure que la fin approchait.

Tous s’accrochaient encore à l’espoir d’entendre leur nom résonner dans les haut-parleurs de l’aréna. Mais pour beaucoup, cette journée faste n’aura été qu’une belle illusion.

Plusieurs ont quitté le Harbour Station en larmes. Pour eux, la triste réalité s’est chargée de fracasser leur beau rêve.