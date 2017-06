Un chef redoutable?

Après une très longue campagne à la chefferie et treize tours de scrutin, le Parti conservateur du Canada a laissé échapper une fumée blanche pour faire savoir qu’un nouveau leader était maintenant aux commandes. À la surprise de plusieurs ce n’est pas le flamboyant Maxime Bernier, le favori de la course, qui est arrivé premier, mais plutôt l’obscure Andrew Scheer.

Celui-ci a mené une campagne discrète et efficace au point d’arriver premier dans les terres de Maxime Bernier en Beauce et le coiffer à la ligne d’arrivée avec une infime longueur d’avance. Le mode de scrutin retenu par les conservateurs, où chaque circonscription avait une même valeur de 100 points, a permis à des régions peu peuplées, comme les Maritimes, de faire la différence dans cette lutte très serrée.

Le nouveau chef conservateur constitue une menace beaucoup plus sérieuse pour les libéraux que le controversé Maxime Bernier qui voulait mettre de l’avant des politiques extrêmes, comme la fin de la péréquation. Les libéraux n’ont pas tardé à dépeindre Andrew Scheer comme un conservateur social et un «Stephen Harper 2 avec un grand sourire». N’empêche, il sera difficile de le diaboliser.

La droite religieuse a vu ses candidats obtenir environ 14% des points lors de cette course au leadership. Comme le nouveau chef a très clairement indiqué dès le début de sa campagne qu’il n’entendait pas rouvrir des dossiers épineux comme les mariages de même sexe et l’avortement, l’enjeu des prochaines élections, en 2019, devrait porter sur l’économie et les finances publiques.

Le choix par le Parti néo-démocrate fédéral d’un nouveau leader en octobre prochain pourrait aussi être un élément déterminant pour la reconquête du pouvoir par les conservateurs. Un NPD ravigoté serait une très bonne chose pour ces derniers. Comme Justin Trudeau a brisé sa promesse de tourner le dos au mode de scrutin que nous connaissons et qu’il a donné son feu vert pour la construction de pipelines dans l’Ouest, on peut penser que beaucoup d’électeurs déçus, comme en Colombie-Britannique, pourraient retourner au NPD.