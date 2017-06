Effets secondaires de la plate-bande

La plate-bande, jour 2. Ainsi va l’horticulture – le démarrage est parfois lent, mais une fois qu’on s’y met, difficile de s’arrêter.

Je commence par retirer de terre cette monarde en arrêt de développement, essayant de ne pas trop abimer ses racines. Est-ce de la musique classique que j’entends? En effet, du vrai gros classique. Tchaikovsky peut-être. Les hauts et les bas prononcés traversent la porte-moustiquaire et la cour arrière de la nouvelle locataire côté sud pour finalement s’éteindre en douceur juste au-dessus de notre plate-bande.

Me voilà donc en train d’épier la voisine à travers les fentes de la clôture. Drôle, hein? Elle est sur sa terrasse. De loin, coiffure et robe bleu royal aidant, elle fait penser à Margaret Thatcher. Elle fait quelques pas par-ci, rajuste du mobilier de patio, quelques pas par-là, tourne une plante en pot dans l’autre sens. Il y en a beaucoup, de mobilier. Attend-elle beaucoup de visite cet été? Je jette une poignée de farine d’os dans le fond du trou.

Vraiment, une robe bleu royal! Quand les bonzes de la langue ont tenté de simplifier l’orthographe du français, ont-ils et elles considéré les noms de couleurs? Dans ce cas par exemple, on doit écrire une robe bleue, mais une robe bleu royal. Mais cet exemple compte probablement parmi les plus faciles à comprendre. Ceci étant dit, la définition du mot couleur dans le Robert est instructive à plusieurs points de vue, elle vaut le détour.

Margaret Thatcher déplace son barbecue de trois centimètres vers la gauche. Je l’imagine, un tablier recouvrant sa robe, essayant d’esquiver la fumée en retournant ses grillades. La musique classique est plus sereine en ce moment. Le boyau maintenant branché, j’inonde le trou et la farine d’os.

J’ai beau le dorloter, ce plant de monarde a l’air récalcitrant. Est-ce que je m’imagine cela? Allez, que je lui dis, un petit effort!

Eh oui, on leur parle aussi à nos plantes. Parfois même on se confie. Ou on leur demande leur avis. Par exemple, cette farine d’os qui sert de fertilisant, ce sont les os de qui?