À quand un service universel de garderie?

L’Ontario veut devenir la deuxième province canadienne à se doter d’ici cinq ans d’un système universel de garde d’enfants. Le gouvernement libéral ontarien en a fait l’annonce en début de semaine.

La situation en Ontario révèle au moins trois enjeux majeurs. Premièrement, l’accessibilité à des services de garde agréés cause des maux de tête aux parents. Seulement un enfant sur cinq fréquenterait un service de garde agréé. Cela signifie que les parents doivent être très vigilants afin de trouver des garderies sécuritaires et proposant un programme pédagogique correspondant aux besoins de leurs enfants.

Deuxièmement, il y a les coûts astronomiques. À Toronto, là où les coûts seraient les plus élevés aux pays, il peut en coûter jusqu’à 20 000$ par année pour une seule place. Cette situation pousse beaucoup de parents à se tourner vers les services non agréés. Or, si le service de garde agréé peine à couvrir ses frais à 20 000$ par enfant, il est à se demander quels services doivent être coupés dans les autres garderies plus abordables.

Enfin, troisièmement, il y a l’enjeu de la rétention du personnel. Selon l’Association ontarienne des éducateurs de garderie, 25% du personnel en garderie gagne moins de 15$ l’heure. Il y a donc un haut taux de roulement de personnel. Cette situation exerce une pression en matière de formation et en fin de compte, elle finit par avoir un effet négatif sur les enfants.

On retrouve ces enjeux au Nouveau-Brunswick. Évidemment, les montants ne sont pas les mêmes. Je laisse aux économistes le soin de faire le calcul des différences, toutes proportions gardées. Par contre, il serait temps que notre province se dote elle aussi d’un réel système universel d’accès aux services de garde.

La démonstration n’est plus à faire de l’importance de mettre l’accent sur l’éducation dès la petite enfance. Il est très difficile de rattraper tout retard fait pendant cette période cruciale de notre développement. Ces retards peuvent se faire autant sur le plan cognitif que sur le plan socioaffectif. Avec tout ce que l’on sait dans le domaine de la petite enfance, une société comme la nôtre ne peut plus se permettre d’y aller au hasard dans l’éducation et les soins des petits.

À ces enjeux communs à l’Ontario et au Nouveau-Brunswick, il faut ajouter l’enjeu linguistique. Selon ce qu’on peut lire dans le rapport final de la Commission d’étude sur les services de garde du Nouveau-Brunswick sorti en 2016, le modèle de la dualité en éducation (de la maternelle à la 12e année) est celui qui répond le mieux aux besoins de la population francophone.

Il est donc essentiel qu’en se dotant d’un système universel de services de garde, le ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance étende la dualité aux garderies éducatives agréées. Les parents qui placent leurs enfants dans des garderies anglophones ou bilingues ne sont pas à blâmer. Il s’agit souvent d’un choix imposé parce qu’ils ne peuvent faire autrement. Les listes d’attentes pour des services de garde en français sont parfois très longues et leurs enfants doivent alors fréquenter un service bilingue ou anglophone.

Je suis toujours étonné de constater qu’un service universel de garde d’enfants ne soit pas une réelle priorité de nos partis politiques. Sur le plan pédagogique, la démonstration des bienfaits de services agréés n’est plus à faire. Sur le plan économique, la démonstration n’est plus à faire non plus. Un service universel favorise la prospérité, réduit la pauvreté, réduit le besoin d’aide sociale et il favorise le développement optimal de chaque enfant. En fait, a-t-on les moyens de s’en passer?