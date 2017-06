Quel gâchis

À une semaine de la fin du mandat intérimaire de Mme Ghislaine Saikaley comme Commissaire aux langues officielles du Canada, nous n’avons jamais été si loin de tenir sa ou son remplaçant(e)!

Tout avait bien commencé, l’automne dernier, par un beau processus d’appel à candidatures, le premier du genre puisque jusque-là les commissaires étaient choisis par le premier ministre sans processus précis (sauf celui de le faire entériner par les chefs des partis d’opposition). Après des nominations exclusivement en provenance de l’Ontario et du Québec, la francophonie canadienne s’est mise à penser que le poste, cette fois, irait à l’Acadie ou à l’ouest du pays. En tous les cas, le processus semblait clair et que le meilleur ou la meilleure gagne.

Le moins qu’on puisse dire c’est que le tout a pris du temps, des mois et des mois; et juste quand on pensait toucher au but… c’est là que la controverse a explosé, que le processus est apparu, semble-t-il, bien moins clair qu’on l’avait cru, que les vieilles inquiétudes de patronage indu et de favoritisme se sont immiscées dans l’affaire, que la perception a pris le pas sur tout le reste et que tous ceux qui s’étaient d’abord dit ravis du choix du premier ministre, se sont ravisés et sont montés au front.

On a tiré à boulets rouges sur la personne choisie, sur le premier ministre, sur la ministre du Patrimoine, on a menacé de porter plainte, dans certains cas on a porté plainte, on a palabré, rempli des éditoriaux et aujourd’hui la principale intéressée, Madeleine Meilleur, suffisamment humiliée, merci!, se retire.

Reste le gâchis: la francophonie canadienne est affaiblie, car elle s’est déchirée sur cette question, certains candidats au poste de commissaire n’ont plus qu’à s’envelopper dans leur dignité, le bureau du premier ministre a de sérieuses questions à se poser sur le processus qu’il a suivi et le poste, lui, n’est pas à la veille d’être rempli.

Je n’envie pas ceux et celles qui décideront de soumettre leur nom pour le nouveau processus, car ils peuvent s’attendre à être questionnés sans fin, scrutés de façon impitoyable et, à mon sens, quelque peu indigne. Je ne serai pas du lot.