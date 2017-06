Raymond Théberge (recteur et vice-chancelier), Judes Vallée (entraîneur-chef), Jean-François Damphousse (directeur des opérations hockey), Marc Boudreau (directeur du programme de l’activité et sportive) et Edgar Robichaud (vice-recteur à l’administration et aux ressources humaines et responsable des sports universitaires) posent ensemble. Est-ce le début d’une nouvelle ère pour les Aigles Bleus de l’Université de Moncton?

La première vague de chaleur de l’été nous amène à parler de quoi? De hockey, évidemment, qui ne prend décidément jamais de pause…

Vendredi, la haute direction de l’équipe masculine de hockey des Aigles Bleus de l’Université de Moncton a présenté à la presse celui qui aura la lourde mission de ramener cette équipe dans le sillon gagnant du Sport universitaire de l’Atlantique.

Aussi bien dire la vérité: Judes Vallée aura une tâche colossale sur les bras. Il n’aura pas de trop de ses 25 années d’expérience derrière un banc afin de colmater le nid qui coule de partout.

Mais s’il y a bien un qui peut y arriver, c’est bien lui, si l’on se fie à son curriculum vitae très bien garni.

Les choses changent dans l’entourage du Bleu et Or, autrefois une fierté de l’institution universitaire acadienne devenue depuis trop d’années une source de profond questionnement sur sa gestion.

Il y a d’abord eu le congédiement de l’entraîneur-chef Serge Bourgeois en avril, qui a payé le prix pour plusieurs saisons en deçà des attentes. S’il a été en partie responsable de son malheur, nous devons lui être également redevables auprès de son engagement dans l’équipe qui devait fonctionner avec des moyens à peine comparables aux autres universités de l’Atlantique.

Ensuite, on a vu l’embauche d’un directeur des opérations hockey, en Jean-François Damphousse. Un choix que nous applaudissons pour ses compétences pointues dans le domaine du hockey. Il s’est immédiatement mis au travail afin de trouver celui qui tirera les guides des Aigles Bleus vers le haut.

Les candidatures ont été nombreuses à atterrir sur son bureau. Près d’une trentaine, semble-t-il. Après un premier tri, il a concentré ses efforts sur cinq ou six entraîneurs potentiels, et non les moindres. Parmi eux, il y avait Claude Bouchard, qui a mené les Foreurs de Val-d’Or en 2000 et les Cataractes de Shawinigan vers les plus hauts sommets de la LHJMQ.

Selon nos sources, il était même en avance dans le processus jusqu’au moment où Bouchard a accepté un poste d’entraîneur adjoint chez les Saguenéens de Chicoutimi, il y a quelques semaines.

Dans ce contexte, Damphousse ne dira jamais si Vallée a toujours été son premier choix. Peut-être est-il le plan B. On ne le saura jamais. En tous cas, si c’est un plan B, on les prendrait n’importe quand!

Mais au moins, le directeur des opérations hockey a démontré, par cette embauche pour le moins spectaculaire, qu’il prend son travail très au sérieux. Il a rapidement compris que la tâche à accomplir visant à relancer le vol des Aigles ne serait pas dévolue au premier venu qui viendrait cogner à sa porte. Son choix est solide et réfléchi, aucun doute là-dessus.

L’engagement des anciens des Aigles Bleus, avec à leur tête l’ancien premier ministre Camille Thériault, est un autre signe que les choses sont en train de changer à l’U de M. La crédibilité de ces personnes qui ont encore le Bleu et Or tatoué sur le coeur est assurément un argument de poids lorsque vient le temps de négocier l’embauche d’un nouvel entraîneur ou encore attirer les meilleurs éléments disponibles dans le nid.

Sans oublier que malgré tous nos efforts – et je peux vous jurer qu’ils ont été nombreux -, il nous a été impossible de connaître à l’avance l’heureux élu qui se placera derrière le banc de l’équipe en septembre.

C’est clair que la loi du silence absolu a été imposée auprès de tous ceux et celles qui savaient l’identité du prochain coach. La haute direction des sports et de l’activité physique à l’U de M n’a pas bien paru depuis quelques mois, dans les informations qui ont permis à l’Acadie Nouvelle d’annoncer en primeur le congédiement de Bourgeois et l’embauche de Damphousse.

Une troisième fuite de suite aurait certainement été une de trop. C’est pourquoi toutes nos tentatives sont demeurées lettre morte. Un silence radio qui rendrait jaloux l’administration Trump au complet!

Tout ça pour dire que nous espérons que Judes Vallée sait dans quel bateau il s’embarque en acceptant le mandat donné par Jean-François Damphousse. Mais on le sait tous, les entraîneurs-chef de carrière carburent à ce genre de défi. Ils s’en servent comme motivation principale pour réussir. Certains jours ou après certains matchs difficiles, il se demandera probablement ce qu’il est venu faire ici. C’est une réaction normale. Mais s’il parvient à redresser la barre du Bleu et Or, il aura réussi un petit miracle, rien de moins. Vallée a donc tout à gagner de faire triompher de nouveau les Oiseaux.

Nous verrons dès les prochaines semaines avec quel outil il pourra construire le nouveau nid. Car il n’a pas seulement besoin que de quelques branches pour colmater les brèches. Il doit être reconstruit au complet.

Nous lui souhaitons la meilleure des chances. Il en aura besoin.