Face-à-face – Les libéraux toujours en avance

BERNARD THÉRIAULT:

Ce sont les conservateurs de Blaine Higgs qui sortent les grands perdants du dernier sondage provincial de Corporate Research and Associates.

Après une première session à l’Assemblée et près de neuf mois à la direction du parti, M. Higgs qu’on a élu parce qu’il était une figure connue sur la scène politique provinciale n’a pas réussi à convaincre les électeurs qu’il pouvait représenter une force montante sur l’échiquier provincial. Il ne sera, au cours de la dernière année, parvenu qu’à gagner trois points sur les intentions de vote, pendant que les libéraux se maintiennent confortablement à 46% parmi les électeurs décidés. Ce sondage a été mené, rappelons-nous, alors que les libéraux étaient aux prises avec la pire crise de leur mandat, quand est sorti au grand jour le scandale de l’évaluation foncière. Même si tout ceci n’est pas terminé, les libéraux se croiseront les doigts en souhaitant que ce dossier ne revienne pas les hanter d’ici l’élection. Blaine Higgs aura toutefois beaucoup de difficulté à s’imposer sur ce dossier alors que son bilan comme ministre des Finances n’est guère plus reluisant à cet effet. Il suffit de se rappeler la position de son parti dans l’affaire du gaz liquéfié à Saint-Jean. Quant aux tiers partis, comme c’est toujours le cas entre les périodes électorales, ils prennent une part plus importante des intentions (+/-15%), qu’ils n’ont jamais réussi à conserver lors des élections.

Que devrait-on lire dans ce sondage en rapport aux prochaines élections provinciales en septembre 2018? D’abord, en dépit de ce que beaucoup de gens pensent, les sondages sont particulièrement précis, même s’ils ne reflètent que les intentions de vote des électeurs à un moment très précis. Deuxièmement, ce que les partis retiennent de ces sondages est la tendances plutôt que les intentions de vote. Ce qu’il faut lire du dernier sondage, c’est que les électeurs ne démontrent pas en ce moment d’intentions de changer de gouvernement, et qu’ils ne manifestent pas une attraction particulière pour Blaine Higgs. Cette combinaison devrait normalement favoriser le parti libéral. Toutefois, les chiffres les plus inquiétants de ce sondage sont ceux qui démontrent un clivage francophone-anglophone ou encore rural-urbain. Tout peut donc encore arriver entre aujourd’hui et les prochaines élections. D’abord, on nous parle d’une démobilisation générale des francophones au parti conservateur. La rumeur au Madawaska veut que Madeleine Dubé ne puisse blairer Blaine Higgs et que la populaire députée annoncerait plus tard cet automne son intention de prendre sa retraite politique. Si Brian Gallant veut faire de la politique autrement, pourquoi ne l’invite-t-il pas à se joindre à son équipe et à se présenter pour le Parti libéral? Un gain pour les libéraux, mais surtout un gain pour la cause féminine et pour le Madawaska.

Les libéraux doivent également faire mieux dans la région de Saint-Jean et dans Fredericton. Quelques sièges urbains permettraient ainsi au parti de Brian Gallant d’élargir sa base et d’étendre son influence sur ces régions. Avis à tous les partis politiques, rien n’est joué et une année en politique est une éternité. Il ne faut rien tenir pour acquis… Et M. Gallant, n’oubliez pas d’appeler Madeleine Dubé!

JEANNOT VOLPÉ:

Un récent sondage de Corporate Research Associates nous informe que le Parti libéral du N.-B. continue d’être le parti politique préféré de la population, mais que sa marge d’appuis continue de se rétrécir.

Les francophones du N.-B. donnent aussi un appui beaucoup plus prononcé au chef libéral: plus de 60% contre 40% aux progressistes conservateurs. Le nombre d’indécis a augmenté, passant de 31% à 36% alors que le taux de mécontentement est passé de 36% à 41%. Pour ce qui est du chef de parti préféré, M. Gallant est toujours en tête, mais a perdu encore une fois de sa popularité, passant de 35% à 31%.

Que le parti au pouvoir ait une avance sur les autres partis, à un peu plus d’un an des prochaines élections, n’a rien de surprenant. Ce qui me surprend et m’intrigue est la très grande différence d’appuis pour les deux partis politiques traditionnels, selon que les électeurs soient francophones ou anglophones.

Une combinaison de deux raisons en est responsable. Les médias francophones favorisent les libéraux et le chef PC préfère tenter sa chance en allant chercher d’autres circonscriptions anglophones afin de gagner les prochaines élections.

Que ce soit le fiasco des évaluations foncières dans lequel les médias anglophones ont fait leur travail de recherche et ont découvert des manipulations et même des fabrications de fausses évaluations pour plus de 50 millions $. Tout ceci, semble-t-il, sous la direction du premier ministre Gallant. Pourtant, les médias francophones ont été lents à réagir et semblaient même y aller à contrecœur.

Que dire de la plage Parlee ou encore une fois les détails étaient beaucoup plus évident dans les médias anglophones, qui faisaient véritablement leur travail, soit d’informer la population. Le programme bâclé des prêts étudiants – vu comme très innovateur par les médias francophones – avait pourtant un côté sombre pour ceux et celles ayant déjà gradué, dont environ 50 000 ont perdu un outil pour payer leurs dettes étudiantes. Par contre, dans le dossier de la santé, il ne faudrait pas s’attendre que les médias anglophones viennent défendre les droits des francophones. Le taux d’indécis et de mécontentement à la hausse représente ceux et celles qui ne voteront pas libéral, mais qui n’ont pas encore fait leur choix.

Le climat d’incertitude entourant la vision provinciale du chef du PPC (Blaine Higgs) est perçu comme une menace pour plusieurs. Le nouveau chef semble timide dans son approche envers les régions francophones. Mado Dubé aurait dû avoir plus de place à l’intérieur du parti et durant les périodes de questions, étant la seule députée francophone. M. Higgs devra démontrer qu’il est un chef provincial et non un chef de clan régional s’il veut aller chercher la confiance et les appuis provinciaux, ce qu’il ne semble pas encore avoir compris.

Richard Hatfield est celui qui a fait le plus pour implanter la dualité au N.-B. en ayant gagné la confiance de la majorité de la population.