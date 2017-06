Nos gros bibelots urbains

En fin d’après-midi à Montréal, je rejoins un ami chez lui pour boire un verre.

«On peut aller sur une terrasse…ou au parc. C’est comme tu veux», me dit-il.

Il fait super beau, le soleil brille et on est à deux pas du parc La Fontaine. Le choix est facile.

En route, on passe au dépanneur du coin se ramasser une couple de bières.

Une fois sur place, on se trouve un coin de gazon sur lequel s’échouer.

Autour de nous, ça bourdonne d’activité. Des familles assistent à un concert pour enfants. Des vieux hippies grattent leur guitare. Des gens lisent pendant que d’autres mangent une bouchée en placotant.

Je me dis que ce n’est pas demain que l’on verra les citoyens s’approprier ainsi les lieux publics de Moncton (ou de certaines autres villes du Nouveau-Brunswick, j’en ai l’impression).

Qu’on se le dise: on les boude. On passe plus de temps à s’engueuler à propos du nom des places et des parcs qu’à les fréquenter.

Prenez le parc Victoria, situé près du centre-ville. À part le groupe qui s’y rend pour réciter des pièces de Shakespeare, des sans-abri et quelques jeunes qui jouent au Frisbee, il attire bien peu de gens.

Il est si peu achalandé qu’un hurluberlu a décidé, il y a de cela quelques années, de s’en servir comme terrain de pratique pour le golf.

La situation est à peine plus encourageante dans les autres parcs de la région, où les gazons servent plus souvent de toilette canine à ciel ouvert que de lieu de détente et de loisirs.

Si l’on fréquente peu ces lieux, c’est peut-être parce qu’on a de grandes cours et qu’on n’est pas tassés comme dans les grandes villes.

C’est peut-être parce qu’on a un peu peur de nos voisins, par individualisme ou par timidité. Ou parce que ce n’est tout simplement pas dans notre culture.

Dans le fond, c’est sûrement un peu de tout ça. Et c’est dommage, parce que l’on aurait vraiment intérêt à exploiter le potentiel des lieux publics plutôt que de les traiter comme de gros bibelots urbains.