Évaluation foncière: rebondissement

C’est finalement la vérificatrice générale de la province, qui dans le cadre de son mandat, va tenter de jeter toute la lumière concernant le fiasco de l’évaluation foncière. Le choix du juge à la retraite de la Cour d’appel Joseph Robertson pour mener une enquête indépendante dans cette affaire aura été un autre faux pas du gouvernement Gallant.

La vérificatrice générale, Kim MacPherson, a indiqué au juge à la retraite qu’elle menait elle aussi une enquête sur le même sujet. Celle-ci lui a également fait savoir que son indépendance était discutable parce qu’il avait été nommé à toutes fins utiles par Brian Gallant et qu’il serait amené à lui remettre un rapport le concernant! Devant cet état de fait, le juge Robertson a décidé de jeter la serviette même si le procureur général, Serge Rousselle, estimait que celui-ci avait toute l’indépendance nécessaire afin de poursuivre son travail.

Comme plus de 16 000 contribuables ont porté en appel leur évaluation foncière et que 93% des dossiers examinés ont été réévalués à la baisse, le scandale de l’évaluation foncière risque de hanter le gouvernement Gallant pour un bon moment. D’ici la remise du rapport de la vérificatrice générale, en novembre, plusieurs milliers de dossiers de contribuables seront revus et le mécontentement sera au rendez-vous.

La vérificatrice générale ne chômera pas durant les prochains mois puisqu’elle doit remettre son rapport indépendant sur l’affaire Atcon. Après avoir tenté de mettre des bâtons dans les roues de celle-ci, le gouvernement Gallant a dû se résigner et accepter que les contribuables puissent éventuellement savoir à quoi ont servi les 70 millions $ de garanties de prêts que la province avait consentis à cette entreprise.

Si on ajoute à ces deux affaires sulfureuses le camouflage de la qualité de l’eau de la plage Parlee, mis au jour par une enquête journalistique de la CBC, on ne peut pas dire que le gouvernement Gallant a brillé dans ses communications avec la population. Dans nos démocraties, gouverner est un privilège qui entraîne également de grandes responsabilités, dont celle de la transparence.