La grande marée

Il y a une très belle expression anglaise: The rising tide lifts all boats, autrement dit, la marée montante soulève toutes les embarcations, les plus petites comme les plus grandes. À mon avis, notre Acadie est à la marée montante, une grande marée même.

Nous nous sommes distingués cette semaine aux Francofolies de Montréal, par un spectacle moderne et décapant. S’il n’y avait pas de doutes sur sa qualité, on pouvait se poser des questions sur l’affluence… Ce fut un succès absolu. Samedi, d’autres artistes monteront sur scène à Moncton pour honorer Viola Léger, son immense talent et son extraordinaire contribution. Nous sommes un peuple qui avance parce que tout en conquérant de nouveaux espaces, nous prenons un soin égal à notre histoire, à ceux et à celles qui nous ont précédés pour nous tracer un chemin, singulier, parmi des millions d’autres.

En Nouvelle-Écosse, le premier ministre Trudeau vient d’annoncer la nomination du premier lieutenant-gouverneur acadien, le juge Arthur Leblanc, bien connu et apprécié de sa communauté. Soit, il n’aura pas les pouvoirs de changer le monde, mais en prenant sa place dans cette résidence de la rue Barrington, près de la sinistre statue de Cornwallis et de l’île George, nous pourrons prendre la pleine mesure du chemin parcouru comme peuple, d’abord banni puis réincarné. N’est-ce pas, Céleste?

Enfin, j’arrive de la Péninsule acadienne et j’ai senti, partout, comme un élan d’innovation pour trouver de nouveaux sentiers de croissance et d’épanouissement. À Bas-Caraquet, un village de 1700 habitants on devait, jusqu’à tout récemment, s’exiler pour à peu près tout: pour se soigner, pour boire un café et presque pour prier puisque l’église devait fermer. Aujourd’hui, l’église est en pleine rénovation, une polyclinique sert le village et une bonne partie de la région, un café est sur le point d’ouvrir et un foyer de soin flambant neuf affiche déjà complet. Tout ça, parce que quelques individus ont décidé de tracer leur propre chemin, selon leurs propres valeurs, sans attendre que l’Église ou l’État le fassent pour eux.

À Miscou, le phare se refait une beauté, preuve que l’art et la culture sont vecteurs de développement. Et du haut du phare de Sandra Lecouteur (car c’est ainsi qu’il devrait être rebaptisé!), à chaque marée montante, on voit l’Acadie avancer.