Un peuple Ikea

Un des aspects chouettes de l’Acadie, c’est son petit côté Ikea. On met les morceaux essentiels dans une boite, on les apporte avec nous et on les assemble ailleurs. Puisqu’on n’a pas de territoire, s’installer dans celui des autres ne laisse pas un arrière-goût d’invasion, mais plutôt celui d’un pop-up peuple.

J’ai eu l’énorme honneur d’être à Montréal pour faire partie du megaspectacle Acadie Rock présenté aux Francofolies, une collaboration du festival Acadie Rock et du Congrès Mondial Acadien 2019. Cette soirée a été tellement riche en expériences qu’il serait impossible de tout vous raconter ici. On va se contenter d’une anecdote.

J’étais en arrière-scène au début du spectacle, je regardais l’époustouflante Marie-Jo Thério faire son numéro devant les dizaines de milliers de personnes présentes. Au son d’une musique qui m’est spéciale parce que c’est un des albums acadiens que nous avions dans notre précieuse collection, à la maison, quand j’étais petite, je regardais la foule pour voir de quoi elle avait l’air.

J’ai aperçu mon ami Alex, un Québécois que je n’avais pas vu depuis quelques années et qui était venu vivre dans notre Acadie temporaire pour la soirée. Il était debout à côté d’Ovide, mon ancien coloc, une des seules autres personnes qui a grandi à Halifax et s’en est sortie avec son identité acadienne intacte. Je ne les avais pas présentés l’un à l’autre, mais ils se sont trouvés, comme par magie, dans cet océan de monde, afin de vivre l’expérience ensemble.

J’étais émue de les voir côte à côte. Ça me semblait quasiment symbolique de voir un Québécois et un Acadien faire connaissance dans un spectacle qui démontrait que l’Acadie a sa place à Montréal. Les peuples étaient rassemblés par le groove sur lequel ils vibaient.

Le Québec, ce n’est pas si loin. Les Québécois ne sont pas si différents de nous. Il suffit d’aller au-delà de nos préconceptions sur les gens et de nos opinions politiques pour vivre des vraies choses ensemble. Nous n’avons qu’à unir nos forces et nous aurons deux fois plus de morceaux dans nos boîtes Ikea afin d’assembler des choses encore plus intéressantes.