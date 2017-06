Constitution: Qui blâmer?

Quoi de mieux que pour célébrer le 150e anniversaire de la Confédération que de vouloir relancer la discussion autour de la révision de la constitution. C’est ce que souhaite faire le premier ministre du Québec, Philippe Couillard, dans un document publié par son gouvernement. Le temps d’un éclair et la réponse de Justin Trudeau était sans appel – pas question de rouvrir le débat constitutionnel.

L’ancien premier ministre Pierre Elliott Trudeau est considéré par plusieurs au Québec comme le fossoyeur de l’entente du lac Meech qui visait à la réconciliation avec le Québec après le rapatriement de la constitution en 1982 qui s’était fait sans l’assentiment de cette province. Après avoir isolé le Québec, Pierre Elliott Trudeau aurait tout fait pour empêcher tout amendement à la constitution.

Notre histoire constitutionnelle est un peu plus complexe. C’est le même Pierre Elliott Trudeau qui avait en 1971 convaincu toutes les provinces de ratifier la charte de Victoria qui accordait notamment le droit de veto au Québec. Après avoir dit OUI à Victoria, le premier ministre Robert Bourassa devait renier son engagement sous la pression de plusieurs crypto-séparatistes de l’époque, dont son sous-ministre, Claude Morin.

Après avoir fait échouer l’accord de Victoria, Robert Bourassa a eu la géniale idée d’introduire la nécessité de tenir un référendum pour que la population québécoise puisse donner son avis pour l’acceptation ou le rejet de l’accord de Charlottetown. C’est ainsi que le gouvernement fédéral a été obligé de tenir lui aussi un référendum sur le même sujet auprès de la population canadienne des autres provinces.

On connaît la suite. L’accord de Charlottetown a été rejeté par le Québec et une majorité de provinces anglophones. La formule d’amendement de la constitution adoptée en 1982 n’exige aucunement la tenue de référendums pour modifier la constitution. Comme les conventions occupent une grande place dans le système parlementaire de Westminster, on peut penser qu’il sera très difficile à l’avenir de faire des changements importants à la constitution sans avoir recours à des référendums.

Robert Bourassa aura été le fossoyeur de Victoria et de Charlottetown.