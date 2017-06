Engagez-vous

La Société Radio-Canada/CBC pourrait-elle trouver un nouvel élan? La décision de la ministre du Patrimoine, Mélanie Joly, de mettre sur pied un comité indépendant pour trouver des Canadiennes et des Canadiens compétents pour former son nouveau Conseil d’administration est assurément un pas dans la bonne direction.

Depuis trop longtemps, cette haute direction a été confiée à des gens proches des gouvernements précédents, sans aucune considération ni obligation d’expérience dans le domaine de la radio-télédiffusion. Sauf exception, ces personnes avaient rendu des services aux politiciens au pouvoir beaucoup plus qu’elles ne pouvaient en rendre à Radio-Canada. Ces membres, en tous les cas ceux que j’ai rencontrés à diverses reprises ces trente dernières années, ne me semblaient pas non plus représenter la diversité du pays, linguistiquement, ethniquement ou autres et je n’y ai jamais vu d’artistes ni d’artisans de la télévision ou de la radio.

La composition du comité de bénévoles annoncé cette semaine est impressionnante: mené par le journaliste Tom Clark, le comité comprend l’acteur Colm Feore, la cinéaste autochtone Alanis Obomsawin et, plus près de nous, Éric Larocque, directeur général des Jeux de la Francophonie 2021, pour n’en nommer que quelques membres. À eux la lourde responsabilité de recommander à la ministre le nom de personnes qualifiées pour devenir administrateurs de la société d’État.

Le processus pour proposer sa candidature est le même que pour tous les autres postes de ce genre: la nomination par le gouverneur en conseil. Dans ce cas-ci, les candidats potentiels ont jusqu’au 18 juillet pour soumettre leur dossier.

Alors voilà, depuis des années que tout le monde se plaint de la société d’État, critique sa direction, sa présidence et son conseil d’administration, qu’on réclame des changements, de la vision, de l’innovation, plus de représentativité pour nos régions, de visibilité d’un océan à l’autre et à l’autre, le temps est venu de monter au créneau, de passer à l’acte, de quitter son canapé télévisuel ou radiophonique et de se proposer pour servir.

En ces temps où tout le monde a l’expression de «démocratie participative» à la bouche, c’est le moment de s’engager. Et si le nouveau Conseil d’administration de Radio-Canada/CBC ne reflète pas nos réalités, cette fois, ce sera de notre faute.